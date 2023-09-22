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Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Последствия принятых решений. Страхи

Бывает, что мы сами себя очень сильно подставляем на жизненном пути. И не важно, из каких побуждений. Не важно-осознанно или нет. По итогу, часто не понимаем, получится ли «разгрести». Но надо.
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Последствия принятых решений. Страхи
фото freepik.com

И, конечно, с осознанием того, что сделал, мы часто начинаем злиться.

Злиться на себя. И с чувством злости к нам приходят они-страхи.

Почему они приходят и откуда?

Мы боимся последствий. Которые, конечно, зависят от нашего поступка, от того, насколько все «плохо».

  • Кто-то начинает бояться проблем со здоровьем.

  • Кто-то боится осуждения окружающих.

  • Кто-то чувствует свою «неполноценность», как следствие собственных действий и
    приходит страх потери близких людей, распада семьи, измены и т.д.

Смысл, я думаю, вы поняли.
Важно понимать то, что далеко не всегда нас «догоняют» те самые последствия. Но мы живем с мыслью «а вдруг...». И эта мысль не даёт нам спокойно жить.

Решайте проблемы по мере их поступления

Кстати, своими страхами, а точнее реакциями на свои мысли, мы иногда сами провоцируем ухудшение отношений с близкими. Имейте это в виду, когда в следующий раз захотите погрустить над несуществующей проблемой.

Можно ли справиться с этими страхами? Можно.

Я считаю, что человек перестаёт бояться какой-то ситуации тогда, когда у него есть чёткое понимание того, как он будет себя вести.

Боитесь осуждения? Решите для себя-будете ли вы, например, оправдываться. Или же уверены, что не станете обращать внимания?

Как вы поведете себя, если от вас отвернутся «друзья»?Будете изо всех сил пытаться возобновить отношения?

Что вы будете делать, если узнаете о предательстве партнёра? Точно найдёте в себе силы простить? Или все же поймёте, что вам с этим человеком дальше не по пути?

Работает это отлично. Вы все равно уже «загрузили» свою голову, когда проявился страх. Ещё ничего не произошло, а, возможно, никогда не произойдёт, а вы уже боитесь.

Ну, раз вы все равно немного «в будущем», то тогда продолжайте. Но только по алгоритму: подумал-решил-закрыл тему.
Продумывайте план действий. И да, не нужно опираться в своих решениях на какие-то внешние факторы или только на свои чувства. Никогда не думайте «ну я же сам виноват». Да, виноваты. Поэтому и не хочется, чтобы вас снова «окунали в грязь». Но только уже не вы сами, а близкие, совершая что-то далеко не самое хорошее по отношению к вам.

Только вы. Ваше видение. Ваши ценности. Все остальное не должно влиять.

Зачем это делать?

Если не бороться со страхами, у вас не получится жить "сейчас". Вы постоянно будете думать о каких-то туманных событиях. Будете страдать. А так, как ещё свежо чувство вины, то все может восприниматься как самонаказание.

Вам будет казаться, что таким образом вы искупаете вину. Но вы сильно ошибаетесь. Вам нужно стараться беречь и восстанавливать свою психику, а не разрушать её до конца.

Вы перестанете замечать все прекрасное, что есть у вас СЕГОДНЯ:

Возможность держать за руку любимого человека. Чашка крепкого кофе. Вкусная конфета. Яркое солнышко за окном. Красивые цветы. Книги. Музыка.
Оглянитесь вокруг СЕЙЧАС.

Да, иногда мы становимся ограниченными в чём-то по своей же вине, лишаемся чего-то.

Постарайтесь научится пользоваться тем, что осталось в вашем арсенале. Очень часто и этого достаточно. А на какие-то "не до..." можно закрыть глаза.

Берегите себя.

Источник: Личный опыт.

Psy_Natalie

Psy_Natalie

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Последствия принятых решений. Страхи

    Бывает, что мы сами себя очень сильно подставляем на жизненном пути. И не важно, из каких побуждений. Не важно-осознанно или нет. По итогу, часто не понимаем, получится ли «разгрести». Но надо.

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