Тревожные мысли? Техника «Стоп! Я здесь!». Упражнение для бухгалтеров

С тревожными мыслями в жизни сталкивается любой человек. Это может коснуться любой сферы жизни. И в том числе, конечно, профессиональной. Поможем себе «в моменте»?

Я очень люблю эту технику, так как она простая, действенная и для ее выполнения требуется только ваше понимание проблемы и желание разрешить ситуацию в положительном ключе.

Не успели подготовить отчет и понимаете, что снова придется слушать недовольного руководителя? Предложили новое место работы и вы в сомнениях-как перемены скажутся на вашей жизни?

Итак, что делать, если тревожные мысли не дают покоя?

Развивать навык «Я здесь!»

Если вы понимаете, что «проваливаетесь в тревожную яму», произнесите одну фразу (в идеале вслух): «Стоп! Я здесь!».

А дальше задавайте себе вопросы:

«Что я сейчас вижу?». Отметьте и назовите 5 предметов, которые сразу заметили визуально. Желательно из разных сфер (одежда, книги, растения и т.д.). Постарайтесь описать их хотя бы минимально (цвет, запах). «Что я сейчас слышу?». Сфокусируйте внимание на том, что слышите. Назовите 5 звуков именно с позиции «шума» — звонкий, резкий, низкий и т.д. «Что я чувствую физически?». Что происходит с вашим телом? Возможно, вас знобит, ноет зуб, чешется глаз или щекочет в носу? Отметьте это. Назовите 3 мысли, которые есть сейчас в вашей голове. Это не обязательно должно касаться тревожащей ситуации. Возможно, вы думаете о том, что пора перебираться в зимнюю обувь или не забыть купить кошке корм? И, конечно, чувства. Отметьте 5 чувств, которые вы «проживаете» в данный момент. И да, это снова могут быть чувства «обо всем». Конечно, преобладать, наверняка, будет тревожность. Но и на другие ощущения так же обратите внимание.

Почему это помогает? Тревога-это всегда ожидание. Мы ожидаем чего-то негативного, что будет (или не будет) где-то там, в будущем, забывая, что живем-то в настоящем. И вот на этом нам и надо сфокусироваться.

В настоящем у вас много ресурсов, чтобы справиться с трудными ситуациями. Пользуйтесь этим. У вас все получится!