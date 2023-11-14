Поздняя осень — время перемен. Чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?

Какие перемены??? Везде серость и тоска... А ведь осень может быть тем самым стимулом, чтобы увидеть в себе ресурсы для начинаний, которые мы не замечаем, когда все цветет.

Мы привыкли, что перемены в своей жизни мы привязываем к определенным временным периодам, чаще всего-приятным: начинаем с Нового года, на следующий день после своего дня рождения, с первого месяца весны (тепло, светло). Почему так? В такие моменты мы чаще всего находимся на подъеме в плане эмоционального фона и нам кажется, что сама Вселенная поддерживает нас.

А вот осенью, да еще и поздней, глядя на всю унылость этого времени года, мысли о переменах, наверное, приходят в последнюю очередь.

Новое страшит всегда, оно полно неизвестности. Поэтому тревожиться в такие моменты-это нормально.

Давайте все таки подумаем, чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?

Перезагрузку жизни разумнее начать с расчистки места для перемен. Поэтому пора понять, что конкретно не устраивает вас в текущей жизни, и безжалостно от этого избавиться. Это касается и надоевшей работы, и поношенной одежды, и вредных привычек, и отношений, давно изживших себя. Довольно сложно построить новое на обломках старого. Решите, что конкретно намерены поменять. Поможет образ идеального «Я» — человека, которым вы мечтаете стать. В чем он не таков как вы? Возможно, он не «зависает» в соц. сетях, занимается спортом, изучает языки и путешествует. Задумайтесь: чему хотели бы поучиться, в чем повысить квалификацию или хотя бы прокачать какие-то навыки. Осознайте то, чего хочется именно вам! Ни родителям, ни друзьям или партнеру. Как часто люди принимают решения, которые им не по душе, но зато устраивают всех вокруг. Как итог — рано или поздно приходит болезненное понимание, что не свою жизнь проживаем. Изменить прошлое не получится, зато можно начать меняться прямо сейчас, пока не стало совсем поздно. Обратитесь за помощью к другим людям: хотите сменить имидж — поищите своего парикмахера; мечтаете об идеальном теле — найдите грамотного тренера; намерены поменять свои устаревшие установки и разобраться в себе и своих отношениях — начните работать с психологом. Найти правильного спутника для дороги перемен — половина успеха.

Осень тоже может быть яркой и незабываемой!

Берегите себя!

Источник:

Личный опыт и информация из сети.