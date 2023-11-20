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Psy_Natalie

Логик или мечтатель? С кем работаете вы?

Что вы можете сказать о своих коллегах? Один постоянно "витает в облаках"... Второй "всегда в движении" и проявляет, порой неуместную активность? Если вам иногда тяжело найти общий язык с членами коллектива-попробуйте присмотреться и найти себе человека, близкого "по духу".
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Логик или мечтатель? С кем работаете вы?

Разделение на определенные типы-не условно. Оно строится на коммуникативной методике Process Communication Model (Процесс модели коммуникации). Согласно PCM, существует шесть типов личности — в каждом из нас присутствуют они все, но в разной пропорции.

Кто вы, а кто ваши коллеги?

Логик

Его действия всегда очень четкие, последовательные. Пожалуй, про таких иногда говорят-зануда. Он верит цифрам и фактам, не отличается эмоциональностью, редко проявляет сочувствие.

В общении логику сложно проявлять “гибкость“, поэтому часто возникают проблемы с коммуникацией.

Упорный

Тот самый “пробивной“. Он смотрит на мир через пережитый опыт, предан своим целям. Для него важна доказательная база, на которую он может опереться при решении вопросов.

Душевный

Человек, который всегда проявит заботу и тепло по отношению к коллегам и клиентам. Всегда отлично чувствует состояние других, стараются избегать любых конфликтных ситуаций, бывают слишком “мягкими“, что позволяет окружающим, порой, буквально “садиться им на шею”.

Мечтатель

Креативен, витает в облаках и предпочитает творческий поиск цифрам и фактам. Свои обязанности часто выполняет “спустя рукава“, пропускает дедлайны потому, что погружен в свои мысли, прокручивает сценарии будущего.

Бунтарь

Не терпит полумер. Мир для него либо черный, либо белый. Эмоционален и спонтанен. К сожалению, часто строит свою работу из позиции “ребенка“: если что-то не нравится, то бросает дело, перекладывая ответственность на других. Спорить, доказывать свою правоту, даже если все факты указывают на вину, вариант нормы для него. 

Деятель

Прирожденный лидер. “Только вперед!“.

Может манипулировать и даже обманывать, если это «нужно для дела». Для него важен соревновательный элемент и в личной жизни, и в работе.

Ну, что друзья, узнали себя? Или увидели в каком-то описании своего директора?:))

Берегите себя!

Информация взята из сети и переработана Psy_Natalie

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

30

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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