Что интересного посмотреть? Подборка фильмов для бухгалтеров

У каждого из нас есть свой проверенный и любимый способ времени препровождения после тяжелого рабочего дня. И, конечно, для многих — это просмотр хороших фильмов.

Обычно я даю вам рекомендации по одному фильму. А сегодня приготовила мини-подборку. Да еще и относительно по «вашему профилю».

Двойная бухгалтерия Кристи Малри (2000). Триллер/Драма.

фото из сети.

Кристи, будучи обычным человеком, больше всего жаждет секса и денег. Чтобы понять, откуда приходит богатство, он устраивается бухгалтером в лондонский банк, где осваивает принцип двойного учёта. Заскучав, Кристи оставляет эту работу, но начинает использовать бухгалтерскую систему двойной записи в жизни. Каждая несправедливость, которая заставляет Кристи страдать, будет учтена, а затем виновника ждёт возмездие и отмщение.

Расплата (2016). Триллер/боевик.

фото из сети

Для офисного мира Кристиан Вульф — бухгалтер, которого стоит бояться. Его математический талант вкупе с маниакальным педантизмом не оставляют ни шанса тем, кто решит тягаться с ним в финансовых вопросах. Для мира криминала – это киллер-перфекционист, у которого не бывает проколов. Двойная жизнь для человека, просчитывающего до мелочей все и вся, всего лишь большая математическая таблица, где нужно следовать правилам. Но даже в таких идеальных схемах есть место случайной погрешности.

Лжец, великий и ужасный (2017). Биографический/драма/триллер. фото из сети. Рассказ о создателе одной из самых грандиозных финансовых пирамид современности. Фильм основан на реальных фактах жизни и деятельности Бернарда Мейдоффа, председателя совета директоров фондовой биржи NASDAQ. Расследование его аферы закончилось оглушительным приговором — 150 лет тюремного заключения.

В основе ленты — одноименная книга публициста из New York Times Дайаны Энрикес.

Приятного просмотра.

Берегите себя!

Расширенную подборку фильмов для бухгалтеров и про бухгалтеров можно посмотреть тут — Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных.