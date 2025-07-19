Что делаем, если...
Заказчик не установил в извещении об электронном аукционе требование к обеспечению заявки. При этом такое требование содержится в прилагаемых к извещению файлах, размещенных в ЕИС. Обязаны ли участники предоставить обеспечение заявки?
В соответствии с ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ извещением является структурированная форма, сформированная с помощью функционала ЕИС. Согласно ч. 4 ст. 5 закона № 44-ФЗ в случае наличия противоречий между сведениями в ЕИС и сведениями в документах, направляемых заказчиком, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.
Итог: участники в рассматриваемой ситуации не должны предоставлять обеспечение заявки
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Комментарии2
Интересно, как часто на практике встречаются ситуации, когда информация в ЕИС противоречит документам заказчика, и как это влияет на обеспечение заявок?