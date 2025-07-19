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Екатерина Никулева
Госзакупки

Что делаем, если...

Заказчик не установил в извещении об электронном аукционе требование к обеспечению заявки. При этом такое требование содержится в прилагаемых к извещению файлах, размещенных в ЕИС. Обязаны ли участники предоставить обеспечение заявки?

В соответствии с ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ извещением является структурированная форма, сформированная с помощью функционала ЕИС. Согласно ч. 4 ст. 5 закона № 44-ФЗ в случае наличия противоречий между сведениями в ЕИС и сведениями в документах, направляемых заказчиком, приоритет имеет информация, содержащаяся в ЕИС.

Итог: участники в рассматриваемой ситуации не должны предоставлять обеспечение заявки☝🏻

Информации об авторе

Екатерина Никулева

Екатерина Никулева

Специалист в Индивидуальный предприниматель

2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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