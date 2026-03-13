Блокировки по 115‑ФЗ и платформе ЗСК

Каждую неделю ко мне обращаются предприниматели, у которых банк заблокировал расчётный счёт по 115‑ФЗ. Деньги на счёте лежат, но распорядиться ими нельзя. Ни зарплату выдать, ни поставщику заплатить, ни налог перечислить.
Ещё года три‑четыре назад под этот закон попадали в основном обнальные конторы. Сегодня ситуация изменилась. Банки перестроили свои внутренние модели оценки клиентов, и теперь блокировки получают строительные подрядчики, поставщики материалов, сервисные компании. Люди, которые просто работают.
Механизм блокировки
В каждом банке работает автоматизированная система оценки риска. Она смотрит на обороты по счёту, назначения платежей, налоговую нагрузку, состав контрагентов. Отдельно анализируются устройства и IP‑адреса, с которых клиент входит в интернет‑банк.
Если совокупность признаков превышает порог, операции по счёту приостанавливаются. Клиенту направляется запрос: предоставьте документы и письменные пояснения по таким‑то операциям. Срок ответа — от трёх до семи рабочих дней.
Причём блокировку можно получить не за собственные действия. Достаточно регулярно работать с контрагентом, который в другом банке уже признан сомнительным. Или заходить в интернет‑банк с компьютера, который «засветился» у проблемного клиента. Банковская система воспринимает это как элемент одной цепочки.
Последствия для бизнеса
Три‑четыре дня простоя счёта запускают цепную реакцию. Зарплата задерживается. Поставщик не получает оплату и останавливает отгрузку. Заказчик фиксирует нарушение сроков и выставляет претензию. Если проверка затягивается на две‑три недели или банк расторгает договор обслуживания, потери могут оказаться невосполнимыми.
После расторжения открыть счёт в другом банке тоже непросто. Сведения о причинах расторжения передаются в межбанковский обмен. Новый банк их видит и задаёт дополнительные вопросы ещё до открытия счёта.
Подготовка до блокировки
По моему опыту, предприниматели, которые заранее выстроили порядок в документах, проходят блокировку за несколько дней. Остальные теряют недели, деньги и нервы.
Рекомендую следующий минимум.
1️⃣ По каждому значимому платежу должна храниться первичная документация: договор, акт, счёт, накладные. Не в переписке у бухгалтера, а в структурированном виде, чтобы любой документ можно было поднять за час.
2️⃣ Контрагентов нужно проверять регулярно, хотя бы раз в квартал. Массовый адрес регистрации, массовый директор, арбитражные дела, банкротство. Один непроверенный партнёр способен потянуть за собой ваш счёт.
3️⃣ Денежные потоки следует разделять. Операционная деятельность, личные расходы собственника, нестандартные проекты — по разным счетам. Банк должен видеть понятную, объяснимую картину движения средств.
4️⃣ По каждой крупной операции у вас должно быть готовое объяснение: кому платите, за что, на основании какого договора, каков результат сделки. Если вы сами не можете коротко описать суть платежа — документов не хватает.
Порядок действий при блокировке
Если счёт уже заблокирован, действовать нужно быстро.
Направьте в банк запрос с просьбой указать, какие именно операции вызвали подозрения и какой перечень документов от вас требуется. Без этой информации подготовить адекватный ответ невозможно.
Пояснения должны быть содержательными. Не «оплата по договору №123 от 01.02.2026», а полноценное описание: предмет сделки, контрагент, срок сотрудничества, экономический смысл операции. К пояснениям прикладывайте договоры, акты, накладные, ключевую переписку по сделке.
Всю переписку с банком ведите через официальные каналы и сохраняйте. Дата запроса, дата вашего ответа, содержание — всё должно быть зафиксировано. При подаче жалобы в Центральный банк или при обращении в суд эти документы станут доказательством вашей добросовестности.
Одновременно решайте вопрос с текущей деятельностью. Договаривайтесь с контрагентами о переносе сроков оплаты, задействуйте резервный счёт, если он есть, пересматривайте график обязательных платежей. Бизнес не может ждать, пока банк завершит проверку.
Почему этим нужно заниматься
115‑ФЗ принимался для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Но банки несут ответственность перед Центральным банком за каждую пропущенную сомнительную операцию. Поэтому им проще заблокировать десяток добросовестных клиентов, чем пропустить одного реального нарушителя.
Отношение к банку как к контролирующему органу, а не просто к обслуживающей организации — единственный способ не оказаться в ситуации, когда денег на счёте достаточно, а бизнес стоит.
