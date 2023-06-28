Половина компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023. Какие скилы ценят руководители?

Аналитики опросили руководителей и начальников отделов российских компаний. Эксперты узнали, с какими специалистами в сфере дизайна чаще сотрудничает бизнес, какие навыки для дизайнеров наиболее важны, а каких не хватает современным кандидатам, а также, как изменился уровень заработной платы дизайнеров в этом году.

Согласно данным исследования школы дизайна Contented , 47% компаний подняли зарплаты дизайнерам в 2023 году. Из них 32% отметили, что незначительно увеличили сумму выплат, а 15% — значительно. 13% руководителей отметили, что, напротив, были вынуждены понизить заработную плату дизайнеров, а 40% рассказали, что З/П дизайнеров осталась на прежнем уровне.

Наиболее востребованы российскими компаниями графические дизайнеры — с ними сотрудничают 39%. Также компании активно работают с веб-дизайнерами (36%), иллюстраторами (20%), UX/UI-дизайнерами (18%), 3D-дизайнерами (11%), геймдизайнерами (7%) и моушн-дизайнерами (7%). При этом 30% работают на аутсорсе, а у 30% компаний дизайнеры являются штатными сотрудниками.

Графические дизайнеры чаще всего работают в сферах рекламы и маркетинга (36%) и HoReCa (26%). 66% UX/UI-дизайнеров работают в сфере IT. Веб-дизайнеры больше всего востребованы в рекламных агентствах (39%), а также в IT-компаниях (33%). Иллюстраторы работают преимущественно в рекламе и маркетинге (69%), а 3D-дизайнеры — в IT-отрасли (20%), государственных организациях (15%) и автобизнесе (14%).

По мнению руководителей, самые важные для дизайнеров soft skills — это тайм-менеджмент (36%), стрессоустойчивость (26%), умение прислушиваться к критике (19%), навыки командной работы (17%), а также адаптивность (15%). Меньше всего важны инициативность (12%), умение отстаивать свою позицию (9%) и навыки презентации (менее 5%).

Также руководители назвали навыки, которых, по их мнению, не хватает современным дизайнерам. Почти треть (30%) управленцев отметила креативность, 22% — недостаток понимания современных трендов, а еще 22% — умение работать с нейросетями.

Более половины (60%) респондентов отметили, что готовы нанимать junior-дизайнеров. Чаще всего при трудоустройстве они обращают внимание на их умение презентовать свои проекты (28%), на прежний опыт, включая стажировки (23%), а также на образование (20%). 18% руководителей смотрят на умение junior-специалистов держаться на собеседовании, а 11% — отвечать на нестандартные вопросы.

Руководители поделились мыслями относительно влияния развития технологий искусственного интеллекта и нейросетей на спрос в сфере. По мнению 51%, в ближайшем будущем нейросети смогут составить дизайнерам конкуренцию. Пятая часть (22%) уверена, что этого не произойдет, поскольку в этой работе всегда нужен человек. 11% считают, что нейросети уже повлияли на спрос на дизайнеров.

Любопытно, что для 60% работодателей оказалось не важным наличие высшего образование у дизайнера. 37% из них уверены, что необходимости в ВО нет, поскольку можно обучиться на специальных курсах по дизайн-направлениям, а остальные 23% считают, что можно быть самоучкой. О необходимости иметь диплом об окончании вуза рассказали 40% руководителей.