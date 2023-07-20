Престижная работа: результаты опроса соискателей. Где круче всего работать?

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, работу в каких отраслях они считают наиболее престижной, а в каких — наименее престижной. Опрос проводился с 20 по 30 июня 2023 среди 1602 российских соискателей.

Наиболее престижной российские соискатели в 2023 году считают работу в IT-отрасли (49%), на втором месте — нефтегазовая отрасль (42%). При этом в 2020 году большинство респондентов (48%) выбрали нефтегазовую отрасль как наиболее престижную.

Молодое поколение чаще старшего поколения считает сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и культуры престижными, в то время как старшее поколение чаще отмечает работу в государственном секторе.

Каждый второй опрошенный отмечает ЖКХ как наименее престижную сферу, 28% считают сферу розничной торговли наименее престижной, каждый четвертый — сферу гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга, столько же — государственные организации, 23% — образовательные учреждения.

В 2023 меньше респондентов назвали сферы сельского хозяйства, продуктов питания, розничной торговли и образования как наименее престижные.

1 из 5 опрошенных считает профессию IT-специалиста наиболее престижной, 14% указывает работу директора, топ-менеджера, 12% — президента, 8% — предпринимателя, бизнесмена, 7% — депутата, госслужащего. В 2023 году по сравнению с 2020 больше респондентов выбирали профессии президента, депутата, предпринимателя и инженера как наиболее престижные. Профессию IT-специалиста чаще других как наиболее престижную выбирают сотрудники данной сфере (34%), работающие в маркетинге и рекламе (27%), а также в сфере управления персоналом (27%).

Среди наименее престижных профессий: уборщик/уборщица (15%), дворник (12%), разнорабочий (10%), оператор call-центра (10%), охранник (7%), грузчик (7%) и ассенизатор (7%). В 2020 году в топ-5 наименее престижных профессий входили: уборщик/уборщица (17%), продавец, кассир (13%), дворник (12%), преподаватель (4%) и разнорабочий (2%).

Большинство опрошенных считает, что профессию делает престижной высокая зарплата (70%), уважение в обществе (56%), возможность приносить большую пользу людям (50%), сложность получения профессии (27%). Женщины чаще мужчин отвечали, что профессию делает престижной уважение в обществе (59% и 53% соответственно), в то время как мужчины отмечали возможность приносить пользу обществу (51% и 48% соответственно) и сложность получения (30% и 24% соответственно) как наиболее важные факторы.

Больше половины респондентов считает свою работу престижной. Чаще других престижной свою работу считают представители высшего и среднего менеджмента (70%), занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), работающие в сфере IT (58%), сотрудники сферы науки и образования (58%).

В 2023 году 76% респондентов, не считающих свою профессию престижной, рассматривают для себя возможность в будущем поменять, в то время как в 2020 году так ответили 81%.

Большинство опрошенных (56%) считает, что для построения карьеры важно иметь высшее образование. Женщины чаще мужчин придерживаются данной позиции (62% и 50% соответственно). 73% опрошенных считает, что для построения карьеры важно получать дополнительное образование и проходить дополнительные курсы.