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Отпуска

Названы причины, мешающие россиянам полноценно отдохнуть в отпуске

Опрос показал, что россиянам мешают полноценно отдохнуть в отпуске мысли о работе, погода и родственники.
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Более трети россиян (42%) заявили, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть. Среди причин, которые помешали им это сделать, они чаще всего называли переживания за работу, плохую погоду и совместный отдых с родственниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Группой Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и Ozon Travel.

«Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться — об этом говорит каждый третий респондент (39%)», — говорится в отчете по результатам опроса.

От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу (19%). Вторым фактором, который помешал россиянам насладиться свободным временем, стала плохая погода (18%). Поездка вместе с родственниками заставляет напрягаться 17% россиян. В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли также опасение за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%).

Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи россиян. Большинство (51%) боится потерять свой багаж или обнаружить, что вещи были украдены. 42% респондентов боятся потерять важные документы и банковскую карту. Еще 41% россиян боится, что заболеет или отравится местной пищей.

«Если россияне не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, они выбирают дополнительные поездки в бархатный сезон: в сентябре и октябре зачастую меньше туристов, комфортнее погода и есть возможность организовать отдых на выгодных условиях. Отдых в летние месяцы, по данным аналитики Ozon Travel, в среднем обходится россиянам на 20% дороже, чем отдых в сентябре и октябре. А в 2023 году мы видим новый тренд: стоимость отдыха в октябре дешевле сентябрьских каникул на 12%, поэтому мы рекомендуем путешественникам заранее бронировать поездки» , — отметил генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

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Комментарии

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