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Потребительское кредитование

Кредитная история. Свыше трети россиян получали отказ в кредите

Как минимум каждый третий россиянин хотя бы раз оказывался в ситуации, когда обращался в банк за кредитом — в основном за потребительским или ипотечным, — и получал отказ.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного компанией CosmoVisa (группа финансовых сервисов, специализирующихся на защите потребителей от мошенничества в e-com) в середине июля.

На момент проведения опроса о наличии активных кредитов сообщили свыше половины респондентов (54%). В частности, у трети (35%) — один кредит, у каждого седьмого (14%) — два кредита, а у 5% — от трех и более.

При этом опыт взятия кредитов есть у абсолютного большинства граждан (87%), тогда как об отсутствии кредитной истории утверждает лишь каждый каждый восьмой (13%).

Впечатляющая доля россиян (36%) хотя бы раз в жизни сталкивались с отказом в выдаче кредита. Три четверти из них (77%, или 28% всех опрошенных) пытались получить потребительский кредит, почти половина (45%, или 16% всех участников опроса) — ипотеку и свыше трети (39%, или 14% всех респондентов) — автокредит. Абсолютное большинство респондентов (94%), которым отказывали в получении кредита, не знают причины отказа.

Из числа всех участников опроса 43% считают, что банк может оказать из-за низкого кредитного рейтинга. При этом 39% предполагают, что отказать в кредите могут из-за возраста — как россиянам предпенсионного и пенсионного возраста, так и молодым людям, лишь недавно достигшим совершеннолетия. 26% полагают, что поводом для отказа может стать высокая кредитная нагрузка, когда с кредитной историей все в порядке, но у человека уже несколько кредитов.

Свыше половины опрошенных (52%) признались в том, что допускали просрочку по кредитам. В частности, 26% — разово, 15% — два раза, 11% — от трех и более. Большинство из них (21%) допускали просрочку сроком не более месяца, 17% — от одного до трех месяцев и 14% — от трех месяцев.

Абсолютное большинство участников опроса (96%) знают, что такое кредитная история, но свыше половины проверяют ее не чаще раза в два года и более либо вообще не проверяют (23% и 44% соответственно). Каждый пятый (21%) проверяет свою кредитную историю раз в год и 12% — два и более раза в год.

* Опрос проводился в середине июля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Кредитная история. Свыше трети россиян получали отказ в кредите

    Как минимум каждый третий россиянин хотя бы раз оказывался в ситуации, когда обращался в банк за кредитом — в основном за потребительским или ипотечным, — и получал отказ.

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