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Законопроекты

Правительство предлагает обязать АЗС заряжать электромобили. Чем это обернется

Внедрение этой инициативы может простимулировать развитие электротранспорта в стране.
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Минэкономразвития готовит предложения по обязательной установке зарядных станций для электромобилей на АЗС. Министерство прорабатывает возможность установки зарядных станций на АЗС на ключевых федеральных трассах, но точные критерии выбора мест пока не сформулированы.

Сейчас лишь 10-15% АЗС в стране имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых ЭЗС, поэтому большинство владельцев АЗС рискуют столкнуться с многомиллионными расходами только на развитие инфраструктуры, — считает основатель и генеральный директор производителя быстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies Михаил Крапивной.

Прорабатываемые меры могут помочь простимулировать развитие электротранспорта в России. Внедрение этой инициативы станет отличным стимулом для развития инфраструктуры для электрокаров по всей стране и в целом популяризует этот вид транспорта.

Но ключевая проблема кроется в деньгах. Сейчас государство предоставляет субсидии на техническое присоединение ЭЗС (30%, но не более 900 тыс. руб.) и на их покупку (до 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей). Но размер субсидий несоизмерим с затратами на закупку и установку.

Средняя стоимость быстрой ЭЗС на рынке составляет 2 - 3 млн рублей. На каждую АЗС нужно хотя бы 3-5 быстрых ЭЗС — это оптимальное количество, позволяющее избежать очередей.

Однако дело не только в количестве. Подключение станции потребует немалых дополнительных затрат. В частности, при имеющейся технической возможности подключения стоимость техприсоединения на трассе составляет минимум 5 млн рублей за 150 кВт, тогда как коммерчески приемлемая цена — меньше 2 млн рублей. Но если возможности технического присоединения ограничены, то стоимость и превысит 30 млн руб.

При расчете первоначальных затрат по размещению и установке ЭЗС следует учитывать множество факторов:

  • стоимость приобретения прав на место установки ЭЗС (земельный участок, часть объекта недвижимости при размещения ЭЗС на стене или конструкции);

  • стоимость подключения к инженерным сетям (технологическое присоединения электрической мощности);

  • стоимость проектно-изыскательских работ;

  • стоимость строительно-монтажных работ;

  • стоимость ЭЗС, материалов, дополнительного оборудования, включая транспортно-заготовительные расходы;

  • стоимость пусконаладочных работ.

Сейчас лишь 10-15% АЗС в стране имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых ЭЗС, поэтому большинство владельцев АЗС рискуют столкнуться с многомиллионными расходами только на развитие инфраструктуры.

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Комментарии

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