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Настроения работников на рынке труда. Снижение соискательской активности и подработки

Платформа hh.ru выяснила настроения и ожидания российских работников на рынке труда в 3 квартале 2023 года. Ряд проведенных опросов показали, что соискатели проявляют сниженный интерес и активность в поиске и смене работы из-за рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита в стране.
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В целом, настроения соискателей в 3 квартале 2023 года стали лучше, чем в предыдущем квартале. Индекс самочувствия вырос на 0,003 пункта. Позитивнее остальных настроены соискатели из сферы продаж, строительства.

А вот самые мрачные настроения на рынке труда в 3 квартале по-прежнему испытывают работники сферы искусства и ИТ.

Вместе с этим, индекс, отражающий восприятие соискателями уровня сложности поиска работы, вырос на 0,05 пункта, достигнув -0,35 пункта. Индекс успеха трудоустройства снизился на 0,11 пункта. Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным в текущем периоде находят соискатели из Центрального ФО.  Соискатели из сферы искусства и массмедиа, считают проблематичным поиск работы в своей области. Наиболее оптимистично в отношении поиска работы  настроены рабочий персонал и респонденты, занятые в сфере розничной торговли. Это подтверждается ростом спроса на таких сотрудников: по данным hh.ru, вакансии для рабочего персонала за год выросли на 62%, а в розничной торговле на 52%, что превышает рост спроса на всем рынке труда в стране (+45% г/г). 

Меньше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Уральского ФО, а наибольшую нестабильность положения на текущем месте работы по-прежнему чувствуют респонденты из Центрального ФО. Представители сферы добычи сырья меньше других опасаются сокращений. А вот представители сферы высшего менеджмента по-прежнему сильнее остальных чувствуют нестабильность своего положения на текущем месте работы. 

Наименее гибкими в плане зарплатных ожиданий оказались жители Дальневосточного ФО. Наибольшую гибкость готовы проявлять соискатели из Уральского ФО. Снизить зарплатные ожидания чаще готовы представители сферы закупок. Самыми негибкими в этом плане традиционного оказались айтишники

Меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Уральского ФО. Противоположная ситуация наблюдается в Центральном ФО. Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь задумываются работники сферы науки и образования, меньше всего — соискатели из высшего менеджмента.

Индекс оптимизма относительно успеха трудоустройства в ближайшей перспективе вырос до показателя +0,16 (+0,05) Сотрудники сферы обслуживающего персонала больше других соискателей уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих 3 месяцев. Наименее уверены в успехе соискатели из сферы безопасности.

Анализ поисковых запросов показывает, что интерес соискателей к поиску работы в интернете снизился на 30% в первом полугодии 2023 года по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, на фоне снижения интереса к поиску и смене работы, настроения работников в текущем квартале становятся более позитивными, а их уверенность на рынке труда растет.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада — 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири — 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье — немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские — 108%.

IT+Insurtech

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Комментарии

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