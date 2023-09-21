В ближайшем будущем ИИ заменит билетёров и кассиров. Бухгалтеры тоже боятся лишиться работы

Аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян боятся лишиться работы из-за развития высоких технологий, а также какие профессии, по их мнению, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект.

Так, 26% россиян признались, что из-за бурного развития технологий боятся лишиться работы.

Первыми под удар попадут билетёры (77%), кассиры (67%), типографские работники (51%) и сотрудники банковских отделений (29%), в чьей работе достаточно много рутинных задач, решение которых можно улучшить или автоматизировать, подчёркивается в опросе компании «Ренессанс Жизнь» и «Зарплаты.ру».

Отмечается, что в опасности также окажутся операторы кол-центров (26%), дикторы и актёры озвучки (22%), бухгалтеры (21%), туристические агенты (19%), переводчики (17%) и дизайнеры (10%).

Именно это заставляет 28% респондентов жалеть о выбранной профессии, а 21% из них регулярно думают о смене карьерного направления.

По мнению опрошенных, будущее за экспертами по работе с искусственным интеллектом (84%), специалистами по обеспечению информационной (59%) и кибербезопасности (57%).

Как добавили аналитики, многие профессии трансформируются: например, могут появиться операторы роботизированных систем (50%), разработчики роботов (48%), киберпротезов и имплантов (43%).

Кроме этого, в рамках исследования выяснилось, что ИИ не сможет заменить врачей (88%), строителей (68%), полицейских (63%), адвокатов (55%) и страховых агентов (31%).

Всего в опросе приняли участие более 2,4 тыс. респондентов.