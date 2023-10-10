Большинство работающих россиян мечтают об увольнении токсичного руководителя

Россияне рассказали, каких коллег мечтают уволить в первую очередь. Чаще всего с нездоровыми отношениями на работе сталкиваются менеджеры по продажам и работники бухгалтерий.

Согласно результатам опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Зарплата.ру», больше половины россиян — 54% — хотели бы, чтобы их руководитель, создающий токсичную атмосферу в офисе, уволился. Каждый пятый (20%) респондент хочет, чтобы уволился генеральный директор компании.

39% опрошенных назвали начальника отдела самым токсичным сотрудником;

22% не против увольнения тех, кто давно работает в компании;

20% — генерального директора;

16% — специалистов, только устроившихся в компанию;

15% — коллег младше по должности.

Более половины россиян (51%) сталкиваются с выгоранием из-за агрессивного поведения начальства. Каждый третий (32%) опрошенный испытывает тревогу, 28% — бессонницу. Россияне рассказали, что из-за стресса на работе у них ухудшилось состояние волос и ногтей (19%), появились лишний вес (18%) и аллергия (12%).

Чаще всего с нездоровыми отношениями на работе сталкиваются менеджеры по продажам (52%), а также работники бухгалтерий (29%) и сотрудники ресторанов быстрого питания (28%). 27% россиян назвали токсичной работу в ретейле, 25% — в журналистике.

Реже всего с агрессией в рабочей среде сталкиваются IT-специалисты — только 2% из них рассказали о токсичной атмосфере в коллективе.

Каждый третий (35%) россиянин заявил, что частые бонусы за заслуги помогли бы улучшить отношения с руководством, каждый четвертый (26%) хочет быть управленцем, чтобы изменить рабочий процесс.