Ученье — свет, а неученье — тьма. Две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой

Большинство россиян заявили, что их дети проведут новогодние каникулы за учебой. А как обстоят дела у бухгалтеров? Полноценные каникулы будут?

Больше половины родителей рассчитывают, что их дети проведут новогодние каникулы за учебниками. Но лишь 20% из них готовы помогать им с учебой лично — чаще всего школьники подтягивают знания на дополнительных занятиях. Это показало исследование Skysmart и A2:Research.

Родители школьников уже сейчас планируют новогодние каникулы. По их мнению, важнее всего это время провести в кругу семьи (42%), посетить новогоднюю елку (24%) и слепить снеговика во дворе (19%). Помимо отдыха и развлечений, многие хотели бы плотно заняться развитием своего ребенка в праздники. Родители надеются, что в новом году их дети будут уделять больше времени учебе и экзаменам (47%), приобретут новые хобби и увлечения (34%) и повысят средний балл по важным предметам (16%).

Половина респондентов уверена, что их ребенок может учиться лучше (48%). Это чувство нарастает с приближением экзаменов: если в средней школе только 36% родителей ждут от своих детей большего, то в старших классах уже 60%. Респонденты винят в плохой успеваемости детей недостаточную вовлеченность школьников (43%), недостаток внимания от учителей (29%), нехватку времени и мотивации учиться (24%).

Из-за этого больше половины родителей (66%) решили, что их детям необходимо заняться учебой в праздники. Треть из них будет подтягивать предметы, которые тяжело даются (28%), четверть — готовиться к экзаменам и освежать знания (26%), а каждый десятый будет занят освоением будущей профессии (11%).

Нагнать программу школьникам помогут дополнительные занятия: только 20% родителей готовы самостоятельно подтягивать по учебе своих детей. Почти половина россиян ориентируется на онлайн-курсы (45%), а треть опрошенных планирует отправить своих детей учиться очно (32%).

Половина родителей (48%) готовы потратить на занятия для своих детей в новогодние праздники до 5 тыс. рублей. Треть (28%) планирует выделить на это от 5 до 10 тыс. рублей, а 24% могут заплатить больше 10 тыс. рублей. Каждый второй респондент считает, что оптимально заниматься на праздниках от 1 до 2 часов в день. Каждый четвертый (23%) — от 2 до 5 часов.

Интересно, что 18% родителей считают, что с Нового года пора начинать подготовку к ЕГЭ: чаще всего такой позиции придерживаются жители Москвы (37%) и Санкт-Петербурга (20%).

А как обстоят дела у бухгалтеров? У вас полноценные каникулы будут?