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Государственные пенсии

Пенсия. Как добрать недостающие стаж и баллы для страховой пенсии

Что делать, если пенсионный возраст наступил, а баллов и стажа недостаточно для получения страховой пенсии.
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Рассказывает эксперт СберНПФ по пенсионным программам Мария Ластовкина.

Чтобы оформить страховую пенсию, нужно, прежде всего, достичь пенсионного возраста. В России в рамках пенсионной реформы до 2028 года действует переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию поэтапно повышается. В результате с 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Но одного лишь достижения пенсионного возраста для получения пенсии недостаточно. Необходимо заработать определенный страховой стаж и достаточное количество пенсионных баллов (их официальное название — индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК). В отношении ИПК тоже действует переходный период, в ходе которого, как и в случае с возрастом, минимальное количество баллов и стажа постепенно растет. С 2024 года для назначения пенсии потребуется 28,2 балла и 15 лет стажа, с 2026 года — 30 баллов и 15 лет стажа.

Если к моменту выхода на пенсию у человека оказалось недостаточно пенсионных баллов или стажа, получать страховую пенсию он не сможет. Но есть несколько способов это исправить. 

Купить баллы и стаж

Покупка баллов и стажа выгодна в том случае, когда до назначения пенсии не хватает совсем немного. Докупить стаж и баллы у государства можно в любой момент. Для этого потребуется подать заявление о вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в территориальном отделении Социального фонда России по месту жительства с паспортом и СНИЛС.

В 2023 году действуют ограничения на покупку баллов и стажа. Заплатить за них придётся не менее 42 878,88 рублей, причём столько будут стоить 1,015 балла. За весь 2023 год купить можно не более 8,12 баллов. Правда, и обойдутся они в 8 раз дороже: 42878,88 X 8 =343 031,04 рублей. По закону в 2023 году на пенсию никто не выходит из-за переходного периода по повышению пенсионного возраста. И это время ― отличная возможность, чтобы докупить баллы и стаж, если их вам не хватает.

Приведём пример. Допустим, Ирина достигнет пенсионного возраста в 2024 году. К этому моменту её стаж составит 16 лет, а количество баллов ― 29,5. Увы, в 2024 году для назначения страховой пенсии этого будет недостаточно: потребуется минимум 15 лет стажа и не менее 30 баллов. Получается, Ирине для назначения пенсии будет не хватать всего 0,5 балла. Уже сейчас, в 2023 году, она может докупить недостающие баллы. Для этого Ирина заплатит 42 878, 88 рублейи получит 1,015 баллов. Таким образом, у неё окажется даже чуть больше баллов, чем потребуется для назначения страховой пенсии. Однако этот «излишек» будет учтён при расчёте выплаты, в результате Ирина будет получать больше денег.

Добавлю, что «купить» пенсию целиком не получится. Приобрести можно не более половины стажа, необходимого для оформления страховой пенсии. В 2024 году этот показатель составит 7,5 лет. Таким образом, если вы никогда не работали официально, претендовать на страховую пенсию от государства не получится. Однако вы сможете получать социальнуюпенсию по достижении соответствующего возраста.

Несколько отличается покупка пенсионных баллов для самозанятых граждан. Минимальный взнос для них должен быть не меньше фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей. В 2023 году он составляет 45 842 рубля. Стаж при добровольных взносах самозанятые могут приобрести без ограничений. Опять-таки, купить можно не более 1 года стажа в год. 

Заплатить за баллы и стаж можно в любом банке. Реквизиты есть на сайте Социального фонда России. Квитанцию для оплаты можно также получить в клиентской службе СФР.

Расчетный период для выплаты страховых взносов — один календарный год: со дня подачи заявления в СФР до 31 декабря. С 1 января начинается новый расчетный период. По этой причине вы не сможете выплатить взносы за прошедшие годы. Взносы будут учтены только в том году, когда их уплатили. Начисление взносов на счет происходит 31 числа каждого расчетного месяца, а воспользоваться ими можно лишь в следующем году. До 1 марта взносы можно будет увидеть на индивидуальном лицевом счёте (ИЛС), после чего стаж и баллы будут начислены.

Заработать стаж и баллы

Чтобы заработать недостающие стаж и баллы, нужно официально устроиться на работу, на которой выплачивают белую зарплату. С этой зарплаты работодатель будет перечислять страховые взносы в СФР. Пенсионные баллы начисляются за каждый год трудовой деятельности. Их число зависит от перечисленных работодателем страховых взносов, а взносы, в свою очередь, зависят от размера зарплаты. При этом в год можно заработать не больше 10 баллов. Исходя из размера зарплаты, можно рассчитать, сколько нужно будет работать, чтобы набрать недостающее количество пенсионных баллов.

Рассчитать число баллов, заработанных за год, можно по формуле: ИПК = СВ / СВмз х 10, где СВ ― сумма взносов по индивидуальному тарифу (зарплата за год х 0,16), СВмз ― сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная сумма страховых взносов х 0,16). 

Например, если ваша зарплата составляет 25 000 рублей в месяц (300 000 рублей в год), то за вас будут перечислены страховые взносы в размере 48 000 рублей (300 000 х 0,16). В итоге за год вы получите: (48 000 / 234 400) x 10 = 2,04 балла.

Как отслеживать стаж и баллы

За несколько касаний получить исчерпывающую информацию о своей будущей пенсии, пенсионных коэффициентах (баллах) и стаже, накопительной пенсии можно в СберБанк Онлайн. Для этого запросите расчёт в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

Эти данные также представлены в выписке о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица (ИЛС). Получить такой документ можно на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте СФР (для этого нужна подтверждённая учётная запись), либо через банк, заключивший соответствующее соглашение с СФР. За бумажной версией выписки можно обратиться в Социальный фонд России, в том числе через МФЦ. Если вы обнаружили ошибки в выписке, стоит обратиться в СФР.

А ещё узнать все детали про свою пенсию можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ» можно посмотреть, как формируется пенсионный капитал, учитывается трудовой стаж, а также выяснить стоимость и количество заработанных вами пенсионных баллов на текущую дату.

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