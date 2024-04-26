Как правильно и выгодно «продать» себя на собеседовании

Советы по трудоустройству дают, как правило, HR или психологи. Но не менее полезной информацией обладают эксперты с солидным опытом в сфере продаж. Как сделать так, чтобы потенциальный работодатель из всех кандидатов выбрал именно вас, а какой компании стоит точно отказать рассказала Гульнара Гумарова, коммерческий директор Wazzup.

Советы по трудоустройству дают, как правило, HR или психологи. Но не менее полезной информацией обладают эксперты с солидным опытом в сфере продаж. Логика такая: на собеседовании мы по сути пытаемся себя продать, причем как можно дороже. Как сделать так, чтобы потенциальный работодатель из всех кандидатов выбрал именно вас, а какой компании стоит точно отказать рассказала Гульнара Гумарова, коммерческий директор Wazzup.

Говорите не о себе, а о своей пользе

Цель любого бизнеса — это прибыль. И чем она больше, тем лучше. Ваша задача — убедить будущего босса в том, что вы знаете, как компании продолжать добиваться успехов. Поэтому, имеющийся опыт работы описывайте через призму KPI и ЦКП (ценный конечный продукт, тот самый результат, которого ждут от сотрудника и за что ему платят).

«Многие сыпятся на вопросах, чем они занимались и что входило в обязанности, начинают углубляться в какие-то пространные вещи. Собеседование — это час, за который нужно выдать максимум полезного о себе», — отмечает Гульнара.

Например, если до этого вы занимали позицию аналитика, рассказ об этом не должен сводиться к условному «делал отчеты». Обратите внимание потенциального работодателя на то, как они помогали предыдущему начальнику принимать лучшие решения, благодаря которым его дело процветало.

«Это и есть ценный конечный продукт. Моя рекомендация: откройте резюме, посмотрите, какой ЦКП стоит по каждой позиции и, если его нет, обязательно пропишите. Эти тезисы помогут вам не упустить важное во время беседы», — заключает Гумарова.

Рассказывайте о релевантном опыте

Большинство из тех, кто проделал долгий профессиональный путь успело попробовать себя во многом. Это безусловно похвально. Однако часто на новой работе требуются далеко не все приобретенные за весь карьерный путь знания, умения и навыки, а только определенные. Поэтому рассказывать стоит лишь о соответствующих вакансии.

Впрочем, это не аксиома, и все зависит от вашего собеседника. Если HR не установил порядок встречи и вас просят поведать обо всей своей карьере, единственное, чего не стоит в этом случае делать — что-то утаивать.

«Рассказывайте все. Но кратко, не акцентируя внимание на том, где похвалиться особо нечем. Достаточно беглого экскурса. Однако в ситуациях, когда вы достаточно свободны в том, что говорить, лучше все-таки обращаться к релевантному опыту. Мол, я ознакомился с вашими требованиями, обладаю необходимыми компетенциями, которые я получил там-то и там-то», — считает Гульнара.

Не стесняйтесь короткого опыта

Среди соискателей достаточно тех, кто проработал в той или иной компании всего месяц или два. Бытует мнение, будто отражать подобное в резюме не стоит — иначе у потенциального работодателя возникнет масса вопросов, и ситуация разрешится не в вашу пользу. На самом деле все не так однозначно.

«Я к такому отношусь совершенно нормально. Причины бывают разные. Иногда ожидания людей от новой работы не совпадают с реальностью. Однако, если у человека много где было по один-два месяца, — это повод задуматься. А пара таких строчек в резюме при логичном тому объяснении катастрофой не являются. Главное, чтобы у кандидата был релевантный опыт», — поясняет Гумарова.

Не говорите плохо о предыдущем работодателе

Это правило, пожалуй, не ново. Но напомнить о нем лишним не будет.

«Когда на собеседовании ты пытаешься рассказать, как сильно тебя обидел твой бывший начальник, потенциальный работодатель слышит не это, а голос обиженного ребенка. Достаточно сообщить о том, что твоему уходу послужили определенные обстоятельства или условия, с которыми ты не был согласен. То есть говорите в данном случае о себе, а не о компании», — объясняет Гульнара.

По идее этот же принцип должен работать и в обратную сторону. Боссу, которого вы по каким-либо причинам не устраиваете хорошо бы подавать новость о намерении расстаться с вами не в том ключе, к которому привыкло, наверное, большинство. То есть он вполне при увольнении мог бы сказать: «Ты молодец, но здесь у тебя не получается, однако есть все шансы, что получится в другом месте». Оскорблять, унижать, неконструктивно критиковать и убивать веру человека в себе на выходе просто бессмысленно.

Не ломитесь туда, где все равно будет некомфортно

Эта рекомендация касается главным образом женщин, вышедших из декрета и пытающихся устроиться работу. Согласно расхожему мнению, такие кандидатки якобы мало того что потеряли в квалификации пока нянчились с ребенком, так еще и на больничных без конца будут сидеть.

«На самом деле, если работодатель тревожный и руководствуется подобными стереотипами, к нему в принципе идти не стоит. Женщине с маленькими детьми действительно требуются «окна» для посещения врачей или поездок на отдых и это нормально. Скажу больше: это естественно. Просто нужно искать начальников, адекватно на это смотрящих, а не пытаться упрямо пробиваться туда, где вас все равно рано или поздно «ущипнут» из-за ваших приоритетов, которые другими быть ну просто не могут. Хотя бы на какое-то время», — убеждена Гумарова.

То же самое касается вопросов о планах насчет замужества и беременности. Напрямую их кандидаткам если и не задают, то они будто витают в воздухе.

«Такие компании я также предлагаю не рассматривать. Хотя, разумеется, все зависит от вашего отношения к подобного рода темам. Если понимаете, что они так или иначе будут развиваться, а на вас станут давить, уходите», — советует Гульнара.

На ее взгляд, подобное поведение присуще, как правило, мелким компаниям. Крупные же, наоборот, стараются держаться в рамках приличия, поскольку манипуляции на тему замужества и беременности при приеме на работу не только неэтичны, но и незаконны. А если уж на то пошло, то противоречат национальной идее о семейных ценностях и традициях, которым стремление как женщин, так и мужчин учиться, трудиться и всячески развиваться никак не мешает. После отказа в трудоустройстве с прямым намеком на эту тему, девушка запросто может рассказать об этом в соцсетях или уже тем более выйди в СМИ. Такая ситуация очень сильно ударит по репутации HR-бренда компании.

«Можно уточнить у потенциального работодателя: интересуясь вашими планами насчет замужества и беременности, какие именно моменты он таким образом пытается прояснить. И пусть вам объяснят, что имеют в виду. Тогда появляется диалог, и вы не чувствуете себя как на допросе. А если вы к подобным темам относитесь легко или не планируете больше или в принципе заводить детей и мнение со стороны насчет этого вас не трогает, так прямо об этом и говорите. Главное поймите, хотите ли вы в принципе работать в таком месте, потому что подобные вопросы говорят еще и о культуре компании», — заключает Гумарова.

Общий совет. Перед тем как выйти на работу после декрета лучше пройти дополнительное обучение, тем самым вновь погрузив себя в контекст и, если требуется, вернув несколько утраченные умения свободно общаться, надолго сосредотачиваться, четко формулировать мысли. Можно также несколько раз посетить какие-то встречи или бизнес-завтраки. Иными словами, для начала нужно, что называется, выйти в социум, «разогнаться», а уж потом отправляться на собеседование.

Не устраивайтесь на работу по принципу «все равно куда, лишь бы взяли»

Даже фразу эту на собеседовании не произносите. Любой работодатель хочет быть уверен в том, что его сотрудникам нравится то, чем они занимаются, ведь только тогда они будут нацелены на результат и, как следствие, принесут прибыль.

Риторика «я научусь, только возьмите» присуща некоторым вчерашним студентам. Молодой специалист — это, говоря простым языком, человек, у которого нет опыта. Таких берут в первую очередь те, кто готов ждать и наставлять. Однако злоупотреблять подобным к себе доверием не стоит.

«Согласитесь, фразы «возьмите меня, я научусь» и «возьмите меня, мне это интересно, ведь я даже вуз по этой специальности окончил и любую свободную минуту посвящаю просмотру обучающих роликов» имеют разный смысл, — приводит пример Гульнара. — Ведь работодатель, увидев кандидата без энтузиазма усомнится, а стоит ли в такого вкладываться, вдруг однажды он передумает, поймет, что это все-таки «не его» и уйдет».

Поэтому совет первый: для начала определитесь, чего вы хотите. Второй — просматривайте вакансии, соответствующие вашим желаниям. Не пренебрегайте важностью правильности написания сопроводительного письма при отправлении резюме. Не стесняйтесь признаваться в том, что у вас нет релевантного опыта (его и не может быть у выпускника). Зато есть профильное образование, соответствующие знания, а главное — интерес и желание продолжать учиться, только уже на практике.

Хотите хорошо зарабатывать, говорите об этом прямо

Это совет для тех, кто проделал долгий профессиональный путь, но решил сменить сферу деятельности. Ведь чаще всего на такие перемены решаются уже зрелые люди, желающие поправить свое финансовое положение или, говоря проще, зарабатывать больше обычного.

Изучите ценности интересующей вас компании

Это важно, поскольку собеседование может быть не с руководителем того или иного отдела (или не только с ним), но и с собственником бизнеса. А он, как правило, относится к своему детищу не так, как нанятые сотрудники (даже ТОП-менеджеры), а с большим трепетом.

«Поэтому на встрече с собственником нужно продемонстрировать не только готовность к работе, но и расположенность именно к его компании. Дайте человеку понять, что разделяете его взгляды, касающиеся развития его бизнеса и сферы в целом, что знаете ближайших конкурентов. Перед собеседованием изучите компанию, историю ее становления и развития, проблемы и планы. Обычно все это можно найти на официальном сайте организации», — заключила Гульнара Гумарова.

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