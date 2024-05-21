Время искать работу: когда шансы на успех выше?

Выбор правильного времени для поиска работы повышает вероятность быстрого трудоустройства. В некоторые периоды компании активнее набирают сотрудников, а конкуренция среди соискателей ниже. Зная эти моменты, можно сэкономить время и увеличить свои шансы на успех. HR-эксперт СберНПФ Наталия Гончарова рассказывает, когда лучше всего искать работу.

Февраль и август — ключевые месяцы для тех, кто ищет работу. В это время количество вакансий растет, тогда как активность соискателей уменьшается из-за праздников и отпусков. Многие компании к этому моменту уже определяются с бюджетами и понимают, кого именно хотят нанять, что делает поиск вакансий более эффективным из-за сниженной конкуренции среди соискателей.

Весной и осенью ситуация на рынке труда меняется. Хоть и вакансий становится больше, число желающих найти работу также возрастает. Летние месяцы и конец года, в свою очередь, приносят спад в активности: летом — из-за массовых отпусков, а зимой — из-за того, что компании подсчитывают годовые показатели и подводят итоги.

На выбор периода поиска новой работы влияет и система мотивации в конкретной компании. Ориентируясь на финансовый календарь, многие сотрудники ждут выплаты годовых бонусов, после чего принимают решение об изменении места работы. Этот фактор влияет и на число доступных вакансий: до момента выплаты бонусов их может быть меньше.

5 советов о том, когда искать работу

Ориентируйтесь на начало года. Январь и февраль — благоприятное время для поиска работы. Компании уже утвердили свои бюджеты, и у многих начинается набор сотрудников, в то время как большинство соискателей еще не начали активные поиски.

Воспользуйтесь периодом с конца февраля по май. Эти месяцы характеризуются оживлением в бизнесе после зимних праздников. Многие компании возвращаются к активной деятельности и начинают массовый набор персонала накануне летнего сезона.

Целенаправленный поиск осенью. Осень — второй важный период для тех, кто ищет работу. С конца августа компании готовятся к новому бизнес-сезону, открывая множество вакансий и подбирая сотрудников для осенне-зимнего периода.

Используйте сезонные закономерности. Рынок труда подчиняется определенным циклам. Январь, февраль и август — месяцы, когда предложение вакансий максимально, а число соискателей — минимально. Это создает благоприятные условия для трудоустройства.

Выбирайте востребованные специальности. В начале года особенно активен поиск менеджеров по продажам, специалистов в доставке и логистике. Также востребованы рабочие кадры, строители и IT-специалисты. Стоит учитывать эту специфику, выбирая стратегию поиска.

Независимо от времени года и других условий, постоянный мониторинг вакансий остается ключом к успеху. Регулярные проверки ресурсов по поиску работы, обновление резюме помогут не упустить идеальную вакансию. Ведь интересные предложения могут появиться в любое время, и главное — оперативно откликнуться на них.

Выбор идеального времени для поиска работы индивидуален. Но зная закономерности рынка и понимая, как система мотивации влияет на движение кадров, можно сориентироваться наилучшим образом. Следите за рынком, анализируйте сезонность и будьте готовы к переменам именно тогда, когда это будет наиболее выгодно. Ваша карьера — это путь, на котором каждый шаг должен быть обдуман и правильно спланирован. Успешный поиск работы — это сочетание правильного времени, предложений и личной готовности к новым вызовам.