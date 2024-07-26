Как логистика повлияет на цены в конце 2024 года

Зима близко… А значит, скоро наступит «жаркий» сезон в ритейле. Что нас ждет зимой 2024/2025 и стоит ли покупать зеленый горошек уже сегодня, рассказал Юрий Коробейников, директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

В 2021 году оператор фискальных данных СБИС подсчитал, что зимой россияне тратят значительно больше денег, чем в остальные сезоны. Действительно, зимой одной черешней сыт не будешь, а на смену кедам нужны новые ботинки. Такая ситуация актуальна и сегодня. Кроме этого, мы привыкли к стандартному повышению цен на продукты перед Новым годом.

Последние пару лет частичными виновниками этого называют логистическую отрасль, которая переживает не самые лучшие времена. Что нас ждет зимой 2024/2025 и стоит ли покупать зеленый горошек уже сегодня, рассказал Юрий Коробейников, директор по продажам федеральной транспортной компании «Скиф-Карго».

Логистика ни в чем не виновата

Логистика, действительно, переживает не самые лучшие времена: санкции, дефицит водителей, запчастей, невозможность оплатить доставку из-за границы напрямую, необходимость повышать зарплату водителям и складскому персоналу, чтобы оставаться в рынке и многое другое. Но, как ни странно, это не основная причина, из-за которой товары дорожают.

«При общении с нашими корпоративными клиентами мы все чаще видим, что логистика — это единственное направление в бизнесе, на котором компании еще могут сэкономить. Производители и дистрибьютеры максимально удешевили упаковку, паллеты, оптимизировали производство. Качество товаров ухудшить нельзя. Поэтому остаются только «игры» с перевозчиками», — рассказал Юрий Коробейников.

В результате, выиграет та логистическая компания, которая предложит самую низкую цену. Если в прошлом году это было главным условием на любом из тендеров, но в 2024 году появился новый тренд и это уже не шутка. Выберут ту компанию, которая помимо самой низкой цены предложит максимальный набор функционала и самое высокое качество доставки: скорость, своевременность, оперативность оформления и возврат документов, хороший фулфилмент, полноценный терморежим и другие составляющие.

Таким образом, уже сегодня, пока еще продолжается период отпусков, среди транспортных компаний идет настоящая борьба за клиентов и с самими собой, потому что заработать хочет каждый. Удержать клиента при таких вводных данных — не самая простая задача. Для ее решения главным лозунгом любого логиста становится «оптимизация и цифровизация». Под ними понимается необходимость использовать современные сортировочные ленты, изменение логистических маршрутов, выбор надежных подрядчиков. За последние 5 лет компании–лидеры рынка шагнули в эту сторону существенно, несмотря на рост затрат на топливо, содержание транспорта и персонала.

Созависимые отношения

«Мы как потребители тоже боялись повышения цен, но государственная политика в этом отношении сыграла свою положительную роль. Да, подорожание всего произошло, но продукты, одежда и обувь остаются доступными для большинства потребителей, в том числе благодаря росту зарплат», — отметил Юрий Коробейников.

Получается в логистике сформировался такой замкнутый круг созависимости — повышать цены никто не рискнет, еще больше понижать — уже некуда.

Работать себе в убыток никто не будет. А значит, перевозчики будут максимально выдерживать высокую планку качества при самых оптимальных ценах. Пока все это взаимодействие похоже на дружбу черепахи и змеи — пока одни не кусают, вторые не сбрасывают в воду. Может быть, это и хорошо. Речь уже не идет про сверх заработок. Скорее про качественно выполненную работу и оплату по ценам рынка.

Зеленый горошек уже пора покупать

В декабре 2023 года перевозчики подняли ставки вплоть до 40%. Так, стоимость фуры c рефрижератором из Москвы до Уфы составляла 350 тысяч рублей при ее обычной стоимости в 240 тысяч рублей. Из-за этого взвыли как сами логистические компании, вынужденные пойти на непредвиденные расходы, так и ритейлеры.

В результате все сделали выводы из этой ситуации, и сегодня практически все крупные производители и поставщики уже зафрахтовали фуры вплоть до января, чтобы, во-первых, точно знать, что их товар будет отгружен, а во-вторых, оплатить доставку по текущим ценам.

«Мы как логистическая компания уже точно знаем, сколько нам потребуется фур, рефрижераторов, обычных грузовиков и водителей. И всё это спланировано до конца января 2025 года с учетом данных, которые предоставили нам клиенты — прогнозируемых объемов перевозимых грузов. Тендеры еще проводятся, но к сентябрю все контракты уже будут подписаны, поэтому мы со своей стороны не прогнозируем резкого повышения цен», — пояснил Юрий Коробейников.

Если осенью-зимой появятся новости о том, что логисты взметнули цены, то, скорее всего, речь будет идти про какую-то конкретную логистическую компанию. На данный момент перевозчики обещают, что все под контролем, штат укомплектован, запчастей хватает и каких-то непредвиденных ситуаций быть не должно. Они готовы к сезону.

Если крем от морщин не помогает, виноват экономный поставщик

В период с середины октября по середину апреля определенные группы товаров должны перевозиться с соблюдением «теплого» терморежима. К ним относятся косметика, товары для животных, смазочные материалы, бытовая химия, кондитерские изделия, консервы, детское питание, медицинские препараты, не требующие специальных — «минусовых» условий транспортировки, и даже средства контрацепции.

Терморежим варьируется в диапазоне от +5°С до +25°С и необходим на всех этапах перевозки (забор, хранение, доставка). Если подвергнуть товары слишком низкой или слишком высокой температуре, то как минимум они потеряют свои свойства, как максимум — могут причинить вред здоровью.

Если раньше поставщики и производители предпочитали экономить и не оплачивать дополнительно терморежим, то сегодня ситуация изменилась. Все больше ужесточаются требования к поставке со стороны маркетплейсов и федеральных сетей. Заказчики требуют подтверждение соблюдения температуры на пути всего следования рефрижераторной установки.

Так, по сравнению с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов доля новых клиентов, которым необходим данный сервис, в 2023 году увеличилась в «Скиф-Карго» с 20% до 45%. В абсолютных цифрах за 2023 год в компанию обратились более 400 новых клиентов. Таким образом, косвенно, но все же можно утверждать, что отношение поставщиков и селлеров меняется, а значит, испорченной продукции станет меньше.

Логистам некогда заниматься доставкой

Несмотря на все вышеперечисленное, расслабляться не стоит, потому что сегодня главная головная боль всех без исключения логистических компаний — невозможность их клиентов оплатить товар из-за рубежа. И это касается не только тех, кто работает напрямую с импортом, но и тех, кто занимается перевозками только внутри России. Доля импортных товаров все же больше, чем товаров собственного производства.

«Если раньше в чатах профессиональных сообществ логистов мы обсуждали, где взять лишний контейнер или фуру, то сегодня главный вопрос — кто поможет оплатить товар китайским или другим поставщикам. Вопросы непосредственно логистики отходят на второй план», — поделился Юрий Коробейников.

СТМ решает

Для решения этой проблемы, а также для замены импорта многие компании начали производить товары под собственными торговыми марками. Если раньше СТМ, например, какой-то крупной продуктовой сети гипермаркетов, был просто самым дешевым продуктом в линейке, то сегодня ситуация изменилась.

Большинство товаров не несут в себе какой-либо уникальной формулы и производители уже вовсю замещают: конфеты, обсыпанные кокосовой стружкой, с орехами внутри, духи с узнаваемым ароматом табака и ванили, шоколад с огромным количеством арахиса и многое другое. ВкусВилл, «Азбука вкуса» тоже приучили к товарам собственного производства высокого качества.

«Пока паниковать точно не стоит. В мае на отраслевой конференции одно аналитическое агентство предсказало повышение затрат на логистику под конец 2024 года примерно на 40%. Перевозчики с этим не согласились. В некоторых контрактах нам даже удается снизить цены. Поэтому мой прогноз скорее благоприятный, чем наоборот», — резюмировал эксперт.