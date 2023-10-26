Можно ли использовать Google диск для хранения персональных данных? Будет ли это трансграничной передачей данных? И если ответ на второй вопрос - это однозначное «ДА». То ответ на первый вопрос не столь очевиден, как кажется.

Персональные данные на сервисах Google

С 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в федеральный закон о персональных данных, связанные с трансграничной передачей персональных данных. Однако, вопрос трансграничной передачи данных применительно к Google диску не является единственным, а ответ на него очевиден.

Более насущный вопрос: можно ли использовать Google диск для хранения персональных данных? И ответ на данный вопрос уже не столь очевиден.

Сразу оговорюсь, что рассматриваю вопрос с точки зрения российского законодательства и персональных данных граждан России.

База данных на территории РФ

Российские предприниматели привыкли пользоваться различными сервисами Google, например, подключая их формы и службу статистики к интернет-сайтам или используя их электронную почту и диск. Это удобно, поскольку Google обеспечивает сквозную связь всех своих сервисов для одного аккаунта.

Однако, еще с 1 сентября 2015 года вступила в силу следующая обязанность оператора персональных данных (ПДн): при сборе ПДн, в том числе посредством сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение ПДн граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением ряда случаев.

Суть данной обязанности в том, чтобы первичная база данных собранных ПДн располагалась на территории России.

Соответственно, ответ на вопрос о возможности использования Google диска для хранения персональных данных зависит от того, является Google диск первичной базой данных для собираемых персональных данных.

Следовательно, если любое из действий при сборе персональных данных, то есть их запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, осуществляется с использованием сервисов Google, то это является нарушением действующего законодательства РФ в части использования баз данных, находящихся на территории России.

Ответственность

Штраф за данное нарушение составляет для граждан от 30 до 50 тыс. руб., а для ИП и ЮЛ – от 1 до 6 млн. руб.

А за повторное подобное нарушение штраф существенно возрастает и составляет для граждан от 50 до 100 тыс. руб., а для ИП и ЮЛ – от 6 до 18 млн. руб.

Однако, если на Google диск помещены персональные данные, первичная база данных которых сформирована и находится на территории России, то это не является нарушением действующего законодательства РФ.

Трансграничная передача персональных данных

Размещение персональных данных на Google диске однозначно является трансграничной передачей персональных данных, которая должна соответствовать определенным требованиям.

Так, до размещения персональных данных на Google диск Вы обязаны уведомить об этом Роскомнадзор. Указанное уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа отдельно от уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.

А до подачи уведомления о трансграничной передаче персональных данных Вы обязаны получить от Google LLC, следующие сведения:

о мерах по защите передаваемых персональных данных и условиях прекращения их обработки;

информацию о правовом регулировании США в области персональных данных;

сведения о Google LLC: номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты.

Данную информацию Роскомнадзор может запросить у Вас после получения уведомления о трансграничной передаче персональных данных.

До истечения 10 рабочих дней после направления уведомления о трансграничной передаче персональных данных Вы не вправе размещать персональные данные на Google диск.

В течение этого срока Роскомнадзор может принять решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных.

Так что, в свете всего вышесказанного, а стоит ли оно все того?

Автор: Юлия Тулинова, Юрист для онлайн-бизнеса, блогеров, фрилансеров

Телеграм-канал о юридической защите онлайн-проектов