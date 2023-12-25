Совместный курс: как разграничить права?

Курс может быть создан творческим трудом одного человека или нескольких людей. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами. Можно полагаться на гражданское законодательство, которое содержит правила, по умолчанию определяющие взаимоотношения соавторов. А можно разграничить права соглашением.

Недавно обратился ко мне за консультацией юный эксперт, которому поступило предложение от продюсера создать совместный курс. В процессе общения он узнал много нюансов, о которых даже не подозревал или которые казались ему само собой разумеющимися, и глубоко задумался над поступившим предложением... А я решила написать статью и напомнить вот о чем.

Основные моменты

Курс – это результат творческого труда, являющийся объектом интеллектуальных прав.

Курс может быть создан творческим трудом одного человека или нескольких людей. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами.

Совместный творческий труд подразумевает его осуществление в рамках соглашения. Оно может быть устным либо письменным.

Если такого соглашения нет, нет и совместного труда, нет и соавторов.

Интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Так как же разграничить права при соавторстве?

Первый вариант

Гражданское законодательство содержит правила, по умолчанию определяющие взаимоотношения соавторов.

То есть, если соглашение о соавторстве было устным, а соавтор действует недобросовестно, или соглашением урегулированы не все возможные ситуации, то применяются положения ГК РФ.

В частности, соавторы совместно используют и распоряжаются исключительным правом на курс, например, предоставляют его в пользование по лицензионному договору или отчуждают исключительное право на него, а доходы от совместного использования произведения распределяются между соавторами в равных долях.

Нормы гражданского законодательства, ограничивающие соавторов в их правах на использование и распоряжение авторскими правами, устанавливают баланс для минимизации рисков ущемления прав одного из соавторов другим.

Вместе с тем, использование курса и распоряжение исключительным правом на основании норм «по умолчанию» может вызывать определенные сложности. Например, в случае конфликта между соавторами один из них сможет препятствовать другому автору использовать курс и распоряжаться правами на него.

Второй вариант

Тем же гражданским законодательством предусмотрено, что некоторые правила по умолчанию можно изменить.

Например, соавторы вносят разный творческий вклад в создание курса. На практике именно на этой почве больше всего споров при обсуждении сотрудничества между продюсером и экспертом. Ситуации бывают разные, поэтому возможно все. В моей практике были случаи, когда продюсер хотел получить все авторские права, и наоборот, когда автор рассматривал продюсера как технического специалиста.

В любом случае при соавторстве стоит заключать соглашение, в котором предусматривать:

условия создания и использования курса,

порядок владения и распоряжения исключительным правом на него,

указывать размер долей в доходе от использования курса и

определять ответственность сторон.

При этом для защиты своих авторских прав лучше выбирать письменную форму такого соглашения, которая позволяет:

исключить недопонимание между сторонами, «разойтись» цивилизованно или подтвердить свои притязания в суде.

Автор: Юлия Тулинова, Юрист для онлайн-бизнеса, блогеров, фрилансеров.

Телеграм-канал о юридической защите онлайн-проектов.