Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает

Контрольное соотношение между формами отчетности 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года. При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений. Зачем утверждалось соотношение с заведомыми расхождениями — вопрос риторический. О том, почему соотношение не выполняется, разбираемся на примерах.

Контрольное соотношение 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года (Письмо ФНС от 15.03.2023 N БС-4-11/2952@). При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений.

Междокументный контроль форм отчетности предполагал, что сумма доходов для НДФЛ по трудовым и гражданско-правовым договорам должна быть больше либо равна базе для страховых взносов (строка 110 раздела 2 за вычетом дивидендов по строке 111 формы 6-НДФЛ ≥ строка 050 подр. 1 разд. 1 формы РСВ). При несоблюдении соотношения налоговики направляли требования о предоставлении пояснений или внесении корректировок в отчетность. И на протяжении нескольких лет налогоплательщики объясняли расхождения, заложенные в самом законодательстве, а именно — в различии обложений налогами и страховыми взносами некоторых видов начислений и в порядках заполнения форм отчетности.

Самые распространенные виды начислений, определяющие несоответствие контрольного соотношения двух форм:

оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом,

компенсация за задержку выплаты заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК (до 2022 года),

компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации.

Эти виды оплат облагаются страховыми взносами, но освобождены от налогообложения НДФЛ по ст. 217 НК, а с учетом того, что коды вычетов для них не предусмотрено, то суммы полностью не отражаются в отчетности по НДФЛ. Поэтому суммы начислений по этим видам оплат увеличивают базу РСВ, а значит соотношение не выполняется.

Кроме указанных начислений, компании с зарубежными подразделениями объяснялись в отношении выплат работникам — налоговым нерезидентам, выполняющих трудовые функции в таких подразделениях. Такие вознаграждения относятся к доходам от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК), не являются объектом обложения и не отражаются в 6-НДФЛ. При этом если работники — граждане РФ, то они являются застрахованными лицами (ст. 7 № 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании), а значит выплаты в рамках трудовых отношений являются объектом обложения взносами (п. 1 ст. 420 НК) и отражаются в РСВ. В таких случаях контрольное соотношение также не выполнялось.

Несмотря на то, что контрольное соотношение предполагало возможное нарушение в случае выявления суммы начисленного дохода для НДФЛ меньше базы для страховых взносов, тем не менее налоговики могли задавать вопросы в случае неравенства в обратную сторону. И для ответов на требования налогоплательщикам необходимо владеть нормативными причинами расхождений.

Наиболее распространенные причины превышения базы по НДФЛ над РСВ:

оплата пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня — присутствует в базе по НДФЛ, но нет в облагаемой для страховых по строке 050,

материальная помощь при рождении ребенка в сумме до 50000 рублей и иная материальная помощь работникам от работодателя в сумме до 4000 руб. — такие суммы не отражаются в строке 050 РСВ, но учитывают в 6-НДФЛ в строке 110 с применением вычета по строке 130.