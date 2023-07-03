Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип N.Dubrovina
N.Dubrovina
РСВ

Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает

Контрольное соотношение между формами отчетности 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года. При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений. Зачем утверждалось соотношение с заведомыми расхождениями — вопрос риторический. О том, почему соотношение не выполняется, разбираемся на примерах.
46
Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает

Контрольное соотношение 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года (Письмо ФНС от 15.03.2023 N БС-4-11/2952@). При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений.

Междокументный контроль форм отчетности предполагал, что сумма доходов для НДФЛ по трудовым и гражданско-правовым договорам должна быть больше либо равна базе для страховых взносов (строка 110 раздела 2 за вычетом дивидендов по строке 111 формы 6-НДФЛ ≥ строка 050 подр. 1 разд. 1 формы РСВ). При несоблюдении соотношения налоговики направляли требования о предоставлении пояснений или внесении корректировок в отчетность. И на протяжении нескольких лет налогоплательщики объясняли расхождения, заложенные в самом законодательстве, а именно — в различии обложений налогами и страховыми взносами некоторых видов начислений и в порядках заполнения форм отчетности.

Самые распространенные виды начислений, определяющие несоответствие контрольного соотношения двух форм:

  • оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом,

  • компенсация за задержку выплаты заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК (до 2022 года),

  • компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации.

Эти виды оплат облагаются страховыми взносами, но освобождены от налогообложения НДФЛ по ст. 217 НК, а с учетом того, что коды вычетов для них не предусмотрено, то суммы полностью не отражаются в отчетности по НДФЛ. Поэтому суммы начислений по этим видам оплат увеличивают базу РСВ, а значит соотношение не выполняется.

Обратите внимание!

  1. Позиция официальных органов к материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплаты заработной платы поменялась в 2022 году в сторону включения в базу по НДФЛ (Письма ФНС от 26.01.2023 № БС-4-11/850@, Минфина от 25.10.2022 № 03-04-05/103057, от 27.05.2022 № 03-04-06/50079). При этом ранее была противоположная позиция (Письма Минфина от 11.03.2022 № 03-04-05/18004, от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@, от 28.02.2017 № 03-04-05/11096). 

  2. Позиция официальных органов к компенсации стоимости путевок однозначна - подлежит обложению взносами, т.к. не поименована в перечне необлагаемых (письма Минфина от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, ФНС от 26.03.2019 № БС-4-11/5457@). Судебная практика имеет противоположную позицию, но надо быть готовым к разбирательствам.

Кроме указанных начислений, компании с зарубежными подразделениями объяснялись в отношении выплат работникам — налоговым нерезидентам, выполняющих трудовые функции в таких подразделениях. Такие вознаграждения относятся к доходам от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК), не являются объектом обложения и не отражаются в 6-НДФЛ. При этом если работники — граждане РФ, то они являются застрахованными лицами (ст. 7 № 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании), а значит выплаты в рамках трудовых отношений являются объектом обложения взносами (п. 1 ст. 420 НК) и отражаются в РСВ. В таких случаях контрольное соотношение также не выполнялось.

Несмотря на то, что контрольное соотношение предполагало возможное нарушение в случае выявления суммы начисленного дохода для НДФЛ меньше базы для страховых взносов, тем не менее налоговики могли задавать вопросы в случае неравенства в обратную сторону. И для ответов на требования налогоплательщикам необходимо владеть нормативными причинами расхождений.

Наиболее распространенные причины превышения базы по НДФЛ над РСВ:

  • оплата пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня — присутствует в базе по НДФЛ, но нет в облагаемой для страховых по строке 050,

  • материальная помощь при рождении ребенка в сумме до 50000 рублей и иная материальная помощь работникам от работодателя в сумме до 4000 руб. — такие суммы не отражаются в строке 050 РСВ, но учитывают в 6-НДФЛ в строке 110 с применением вычета по строке 130.

Чтобы запросы налоговых органов не заставали врасплох, рекомендую заранее анализировать виды оплат, используемые при начислении зарплаты в вашей компании, и готовить данные по обоснованным законодательством расхождениям, ведь требования имеют очень сжатые сроки для ответов.

N.Dubrovina

N.Dubrovina

Руководитель

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Маркетинг

    Как и зачем считать стоимость привлечения одного потенциального клиента?

    Маркетинговый показатель CPL (cost per lead, цена за лид) определяет среднюю стоимость привлечения одного потенциального клиента с рекламной кампании или канала трафика. В этом тексте разобрали, какому бизнесу нужно следить за CPL, кто в компании должен это контролировать и как именно считать метрику.

    Как и зачем считать стоимость привлечения одного потенциального клиента?
    10
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Ведение бизнеса

    Знать не обязательно. Большинство предпринимателей не имеют опыта работы в сфере своего бизнеса

    Почти 60 % бизнесменов не имеют опыта работы в отрасли, в которой ведут предпринимательскую деятельность. При этом каждый четвертый (26%) респондент высоко оценивает востребованность своего бизнеса сегодня.

    Знать не обязательно. Большинство предпринимателей не имеют опыта работы в сфере своего бизнеса
    36
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Бухгалтерский учет

    Дивиденды: бухгалтерский и налоговый учёт

    Компании, которые работают с прибылью, как правило, распределяют её между участниками или акционерами. Рассмотрим, как отражать дивиденды в бухучёте и облагать налогами.

    Дивиденды: бухгалтерский и налоговый учёт
    316
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть

    Я уже говорил, что я параноик и не верю в хорошие исходы? Так вот это моя профессиональная деформация, поймите правильно, я начинаю работать тогда, когда мои клиенты сталкиваются с обманом. В том числе обманом со стороны тех, кого они любят, и кому они верят. Поэтому про все будет хорошо, это не ко мне.

    Признаки обмана. 6 главных сигналов, что вас пытаются обмануть
    50
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Самозанятые

    Как самозанятому облагать проценты по счету и неустойку по аренде?

    Рассматриваются последствия по налогу на профессиональный доход при получении самозанятым сумм штрафов и неустоек от контрагента, а также при начислении процентов по счету

    33
    Логотип salaryindex
    salaryindex
    Зарплата

    Зарплата курьера продолжает расти во всех регионах России. Сотрудники «последней мили». Кто они?

    Заработная плата сотрудников «последней мили» продолжает расти. В среднем по России, курьеры стали получать на 3000 рублей больше по сравнению с последними месяцами 2022 года.

    Зарплата курьера продолжает расти во всех регионах России. Сотрудники «последней мили». Кто они?
    17
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    РСВ

    Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает

    Контрольное соотношение между формами отчетности 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года. При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений. Зачем утверждалось соотношение с заведомыми расхождениями — вопрос риторический. О том, почему соотношение не выполняется, разбираемся на примерах.

    Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает
    46
    Читать еще