Расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Почему контрольное соотношение не работает

Контрольное соотношение 6-НДФЛ и РСВ отменены с 2023 года (Письмо ФНС от 15.03.2023 N БС-4-11/2952@). При этом налоговики до сих пор могут запрашивать пояснения о причинах расхождений.
Междокументный контроль форм отчетности предполагал, что сумма доходов для НДФЛ по трудовым и гражданско-правовым договорам должна быть больше либо равна базе для страховых взносов (строка 110 раздела 2 за вычетом дивидендов по строке 111 формы 6-НДФЛ ≥ строка 050 подр. 1 разд. 1 формы РСВ). При несоблюдении соотношения налоговики направляли требования о предоставлении пояснений или внесении корректировок в отчетность. И на протяжении нескольких лет налогоплательщики объясняли расхождения, заложенные в самом законодательстве, а именно — в различии обложений налогами и страховыми взносами некоторых видов начислений и в порядках заполнения форм отчетности.
Самые распространенные виды начислений, определяющие несоответствие контрольного соотношения двух форм:
оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом,
компенсация за задержку выплаты заработной платы в соответствии со ст. 236 ТК (до 2022 года),
компенсация стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации.
Эти виды оплат облагаются страховыми взносами, но освобождены от налогообложения НДФЛ по ст. 217 НК, а с учетом того, что коды вычетов для них не предусмотрено, то суммы полностью не отражаются в отчетности по НДФЛ. Поэтому суммы начислений по этим видам оплат увеличивают базу РСВ, а значит соотношение не выполняется.
Обратите внимание!
Позиция официальных органов к материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплаты заработной платы поменялась в 2022 году в сторону включения в базу по НДФЛ (Письма ФНС от 26.01.2023 № БС-4-11/850@, Минфина от 25.10.2022 № 03-04-05/103057, от 27.05.2022 № 03-04-06/50079). При этом ранее была противоположная позиция (Письма Минфина от 11.03.2022 № 03-04-05/18004, от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@, от 28.02.2017 № 03-04-05/11096).
Позиция официальных органов к компенсации стоимости путевок однозначна - подлежит обложению взносами, т.к. не поименована в перечне необлагаемых (письма Минфина от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, ФНС от 26.03.2019 № БС-4-11/5457@). Судебная практика имеет противоположную позицию, но надо быть готовым к разбирательствам.
Кроме указанных начислений, компании с зарубежными подразделениями объяснялись в отношении выплат работникам — налоговым нерезидентам, выполняющих трудовые функции в таких подразделениях. Такие вознаграждения относятся к доходам от источников за пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК), не являются объектом обложения и не отражаются в 6-НДФЛ. При этом если работники — граждане РФ, то они являются застрахованными лицами (ст. 7 № 167-ФЗ Об обязательном пенсионном страховании), а значит выплаты в рамках трудовых отношений являются объектом обложения взносами (п. 1 ст. 420 НК) и отражаются в РСВ. В таких случаях контрольное соотношение также не выполнялось.
Несмотря на то, что контрольное соотношение предполагало возможное нарушение в случае выявления суммы начисленного дохода для НДФЛ меньше базы для страховых взносов, тем не менее налоговики могли задавать вопросы в случае неравенства в обратную сторону. И для ответов на требования налогоплательщикам необходимо владеть нормативными причинами расхождений.
Наиболее распространенные причины превышения базы по НДФЛ над РСВ:
оплата пособия по нетрудоспособности за первые 3 дня — присутствует в базе по НДФЛ, но нет в облагаемой для страховых по строке 050,
материальная помощь при рождении ребенка в сумме до 50000 рублей и иная материальная помощь работникам от работодателя в сумме до 4000 руб. — такие суммы не отражаются в строке 050 РСВ, но учитывают в 6-НДФЛ в строке 110 с применением вычета по строке 130.
Чтобы запросы налоговых органов не заставали врасплох, рекомендую заранее анализировать виды оплат, используемые при начислении зарплаты в вашей компании, и готовить данные по обоснованным законодательством расхождениям, ведь требования имеют очень сжатые сроки для ответов.
Комментарии