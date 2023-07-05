Банкротный туризм. Как поменять арбитражный суд в банкротстве

Нужно поменять арбитражный суд и передать дело о банкротстве к нему на рассмотрение. Для этого должнику нужно подать ходатайство, в котором попросить передать его дело о банкротстве в арбитражный суд, который находится в его регионе проживания или по месту нахождения его имущества. Подробности в статье.

Дела о банкротстве рассматриваются по месту регистрации физ. лица или юр. лица.

В судебной практике есть такое понятие как банкротный туризм, которое означает недобросовестные действия со стороны должника, связанные с изменением своего места регистрации с целью возбуждения процедуры банкротства в суде, где нет или меньше всего кредиторов.

Такие действия нарушают права и интересы кредиторов, т.к. кредиторы вынуждены нести дополнительные затраты на посещение суда и участие в судебных заседаниях.

Правом подать заявление о банкротстве должника обладают: должник, кредитор или уполномоченный орган.

Однако, что делать должнику, если кредитор подал заявление на банкротство в суд по месту своего нахождения и этот суд значительно удален от должника, что не позволяет самому должнику своевременно защищать свои права и интересы.

Нужно поменять арбитражный суд и передать дело о банкротстве к нему на рассмотрение.

Реализовать такие действия позволяет п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ.

Для этого должнику нужно подать ходатайство, в котором попросить передать его дело о банкротстве в арбитражный суд, который находится в его регионе проживания или по месту нахождения его имущества.

К ходатайству необходимо приложить доказательства:

о регистрации в месте жительства (пребывания) в регионе, в котором расположен нужный арбитражный суд;

о нахождении большей части имущества в том регионе, где расположен нужный арбитражный суд;

об источниках дохода в другом регионе

Суд рассмотрит ходатайство и при его обоснованности вынесет Определение о передачи дела на рассмотрение в другой арбитражный суд.

26 августа 2022г. по делу о банкротстве, которое находится у меня на сопровождении было вынесено определение о передачи дела в другой арбитражный суд.

Такое решение предоставило нам следующие возможности:

1️⃣ отложить инвентаризацию имущества;

2️⃣ отложить передачу на хранение активов арбитражному управляющему;

3️⃣ отложить рассмотрение заявлений и требований арбитражного управляющего к должнику;

4️⃣ отложить рассмотрение требование кредиторов, которые хотят включиться в реестр требований;

5️⃣ отложить проведение собрания кредиторов, на котором будет решаться вопрос о введении процедуры реализации имущества