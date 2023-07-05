Банкротный туризм. Как поменять арбитражный суд в банкротстве

Дела о банкротстве рассматриваются по месту регистрации физ. лица или юр. лица.
В судебной практике есть такое понятие как банкротный туризм, которое означает недобросовестные действия со стороны должника, связанные с изменением своего места регистрации с целью возбуждения процедуры банкротства в суде, где нет или меньше всего кредиторов.
Такие действия нарушают права и интересы кредиторов, т.к. кредиторы вынуждены нести дополнительные затраты на посещение суда и участие в судебных заседаниях.
Правом подать заявление о банкротстве должника обладают: должник, кредитор или уполномоченный орган.
Однако, что делать должнику, если кредитор подал заявление на банкротство в суд по месту своего нахождения и этот суд значительно удален от должника, что не позволяет самому должнику своевременно защищать свои права и интересы.
Нужно поменять арбитражный суд и передать дело о банкротстве к нему на рассмотрение.
Реализовать такие действия позволяет п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ.
Для этого должнику нужно подать ходатайство, в котором попросить передать его дело о банкротстве в арбитражный суд, который находится в его регионе проживания или по месту нахождения его имущества.
К ходатайству необходимо приложить доказательства:
о регистрации в месте жительства (пребывания) в регионе, в котором расположен нужный арбитражный суд;
о нахождении большей части имущества в том регионе, где расположен нужный арбитражный суд;
об источниках дохода в другом регионе
Суд рассмотрит ходатайство и при его обоснованности вынесет Определение о передачи дела на рассмотрение в другой арбитражный суд.
26 августа 2022г. по делу о банкротстве, которое находится у меня на сопровождении было вынесено определение о передачи дела в другой арбитражный суд.
Такое решение предоставило нам следующие возможности:
1️⃣ отложить инвентаризацию имущества;
2️⃣ отложить передачу на хранение активов арбитражному управляющему;
3️⃣ отложить рассмотрение заявлений и требований арбитражного управляющего к должнику;
4️⃣ отложить рассмотрение требование кредиторов, которые хотят включиться в реестр требований;
5️⃣ отложить проведение собрания кредиторов, на котором будет решаться вопрос о введении процедуры реализации имущества
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