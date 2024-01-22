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Право

Как обманутому дольщику получить квартиру от застройщика

Рассказываю как удалось заставить застройщика передать квартиру обманутому дольщику.
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Тема обманутых дольщиков актуальна по настоящее время. С переходом к эскроу-счетам ситуация на рынке недвижимости улучшилась, но проблема на 100% не решена.

В этой публикации я хочу поделиться реальным кейсом, как доверитель спустя 8 лет, как был заключен договор участия в долевом строительстве получил квартиру в г. Сочи.

История начинается в относительно недавнем 2015 г. когда доверитель, накопил первоначальный взнос, решил приобрести в г. Сочи 1 комнатную квартиру в ипотеку. До заключения договора, у доверителя уже был опыт в подобных сделках с застройщиком.

В 2012 г. куплена однокомнатная квартира. Дом сдался почти в срок, но генеральным подрядчиком выступала иная организация.

Фактически первые дома для застройщика были приманкой для доверчивых граждан, желающих переехать по ближе к морю. Но давайте обо всем по порядку.

Итак, июль 2015 г. Лиза (имя изменено по просьбе доверителя) зашла на сайт знакомого застройщика и увидела объявление о старте продаж квартир и заключении ДДУ на строительство нового 18 этажного жилого дома.

Лиза поехала в офис застройщика, посмотрела буклеты о новом доме, пообщалась с менеджерами из отдела продаж, ознакомилась с проектом ДДУ, увидела как другие покупатели уже заключают договоры и приняла решение купить 1 комнатную квартиру 53 кв.м, расположенную на 10 этаже в доме, по адресу: г. Сочи, ул. Новоселов. Стоимость квартиры составила 2 970 000 рублей. По договору застройщик обещал построить дом и передать ключи в декабре 2017г.

Однако, ни в 2017 г. ни позже, застройщик дом не построил, более того, на земельном участке, на котором должен был возводиться жилой дом не проводились какие-либо работы.

Лиза стала выяснять в чем дело, застройщик долгое время игнорировал дольщиков, не давал никаких комментариев. Затем дольщики узнали, что жильцы соседних домов были против строительства и прокуратура г. Сочи вынесла предписание о запрете строительных работ. Вслед за прокуратурой Администрация г. Сочи отозвала разрешение на строительство.

Но важным аспектом было то, что у застройщика не было технической и материальной возможности построить дом, т.к. деньги, собранные от дольщиков обналичены руководством застройщика.

Администрация города не смогла объяснить, как они допустили в город не состоятельного застройщика, да еще и выдали разрешение на строительство, которое потом признали незаконным. Фактически людей бросили на произвол судьбы.

В 2018 г. застройщик подал иски в суд о досрочном расторжении ДДУ с целью снять обременение с земельного участка, на котором должен был построить дом.

Многие дольщики посчитали, что ДДУ им не нужен и будет проще взыскать деньги с застройщика, чем добиться получение квартиры в эфемерном доме. Суды затянулись на годы.

В 2020 г. ко мне на консультацию обратилась Лиза с вопросом сохранения ДДУ и понуждения застройщика предоставить ей квартиру.

На март 2020 г. из 18 дольщиков осталось 4, с кем еще не расторгли договоры, но дело уже было в суде.

После ознакомления с документами Лизы, я взялся за это авантюрное дело. Почему я его до сих пор считаю авантюрой, потому что на тот момент шансы получить квартиру равнялись 1/1000000.

  • Это подтверждалось тем, что у застройщика не было ресурсов, чтобы построить хоть какой-то дом;

  • В отношении застройщика были возбуждены исполнит. производства на сумму 1 млрд. руб.;

  • Суд г. Сочи уже расторг 14 договоров и решения поддержали апелляция и кассация.

  • В отношении бывших владельцев компании были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК, которые были прекращены за недоказанностью события преступления.

Что было сделано:

  • 1. Поставлены цели

  • А — не расторгать ДДУ;

  • Б — получить на выходе квартиру, ликвидную на рынке, либо деньги, равнозначные цене новой квартире в той же локации.

  • 2. Определен круг, потенциально виновных по-нашему мнению лиц

  • 3. Определены аргументы, на которых мы будем строить линию защиты и добиваться поставленных целей

До заседания по расторжению ДДУ оставалось 7 дней, и я подготовил встречное исковое заявление о взыскании неустойки за задержку передачи квартиры и взыскании штрафа по закону о защите прав потребителей + компенсацию морального вреда.

Иск был подан в г. Санкт - Петербург по месту нахождения доверителя.

В суде г. Сочи мы заявили ходатайство о передачи дела на рассмотрение в другой суд, мотивировав, что ответчик он же доверитель проживает в Санкт-Петербурге и по договору все споры подлежат разрешению по месту нахождения участника ДДУ.

Суд удовлетворил наше ходатайство, но отразил его по-своему. В карточке дела указал на возврат искового заявления в связи с неподсудностью.

Дело было передано в Кировский районный суд Санкт–Петербурга, а вот что было дальше будет в следующем посте….

Юрист, Ярослав Сафронов.

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