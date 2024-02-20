Когда могут признать сделку должника и предпринимателя недействительной. 10 доказательств

Законом о банкротстве, а именно нормой п. 2 ст. 61.2 предусмотрено право конкурсного управляющего анализировать все сделки должника за период 3-5 лет до его банкротства и подавать заявления о признании таких сделок недействительными.

В категорию таких сделок входит:

платеж за товары, материалы, услуги в пользу физических и юридических лиц;

платеж за недвижимость или транспортные средства в пользу частных лиц и компаний;

передача имущества (оборудование, недвижимость, транспорт, ценные бумаги) за деньги в пользу частного лица или организации.

Чтобы признать сделку недействительной, арбитражному управляющему нужно доказать:

что должник совершил сделку в период неплатежеспособности или недостаточности имущества для проведения расчетов со всеми кредиторами;

что сделка была совершена с неравноценным встречным исполнением или безвозмездно;

в результате совершения сделки был причинен имущественным ущерб правам кредиторов.

Фактически для понимания управляющий должен суду предоставить доказательства, что должник на момент сделки не имел денег или имущества, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами здесь и сейчас и то, что он совершил платеж или напротив продал свое имущество и этт нанесло вред его кредиторам.

А вред такой что, объем вырученных денег недостаточен для расчетов с кредиторами, либо платеж за приобретенное имущество выше ценности этого имущества.

Таким образом, контрагенту должника нужно доказать, что его сделка не причинила никакого вреда кредиторам должника.

Чтобы это доказать необходимо предоставить документальные доказательства, а именно:

контрагент и должник не являются взаимозависимыми лицами;

контрагент и должник совершили обычную хозяйственную сделку на общих условиях;

у контрагента не было цели причинить имущественный вред правам кредиторов должника, т.е. стоимость имущества рыночная, платеж за имущество совершен обычным способом;

в момент сделки в отношении должника не были возбуждены исполнительные производства, препятствующие совершению сделки;

в момент сделки у должника не было кредиторов, чьи права могли быть нарушены сделкой;

в момент сделки должник был платежеспособный;

в момент сделки в отношении должника не было судебных производств на взыскание задолженности по договорам;

в момент сделки в отношении должника не было возбуждено судебных дел о банкротстве

в момент сделки в отношении учредителей должника не было судебных производств о взыскании крупных денежных сумм или дел о банкротстве;

бухгалтерских баланс (на последнюю отчетную дату) положительный.

При отсутствии таких негативных моментов и проверки этих моментов считается, что сторона по сделке (покупатель или продавец, исполнитель или заказчик) проявили должную осторожность и осмотрительность при выборе своего контрагента.

В случае судебного спора такому контрагенту будет не сложно доказать свою невиновность и отсутствие условий для признания его сделки недействительной.

Ярослав Сафронов, юрист.