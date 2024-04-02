Ярослав Сафронов
Инвестиции

Как инвестору проводит проверку бизнеса перед заключением договора инвестирования

Инвестиции в бизнес путем предоставления займа — один из способов пополнения оборотных средств для заемщика, приобретение новой линии оборудования или открытие нового филиала в другом регионе без изъятия финансов из оборота.
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Перед тем как одобрить сделку инвестору необходимо провести правовую проверку заемщика и бизнеса чтобы исключить риски признания сделки недействительной или признания займа невозвратным.

Учитывая, что я работаю с крупными инвесторами и как юрист провожу правовую проверку заемщика, то расскажу на какие моменты мы обращаем внимание перед тем как одобрить заключение договора и сумму для заемщика.

При этом от результатов моего анализа зависит благосостояние инвестора и моя деловая репутация, то мною собираются все сведения, которые находятся в государственных реестрах, систематизируется полученная информация, проводится итоговый анализ и выносится категоричный вывод.

Рассмотрим критерии, по которым заемщик получает отказ или требование о повышенном стандарте обеспечения:

В данном случае принимаем решение о предоставлении повышенного обеспечения: оформление договора поручительства и договора залога недвижимого имущества, снижение суммы займа до пропорции 30/70, где 30 сумма займа, 70 — остаточная стоимость имущества на день сделки.

  • Заемщик привлечен к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица

В данном случае оцениваем суммы ответственности и перспективы ее взыскания 3-ми лицами, по возможности требуем дополнительный залог и поручительство, а если таковое отсутствует, то отказываем в сделке.

  • В отношении заемщика возбуждены исполнительные производства о взыскании долгов;

Здесь при одобрении займа обязательным условием выступает погашение задолженности путем прямого направления инвестиций на счет УФССП России и остатки выдаются заемщику после регистрации обременения на движимое или недвижимое имущество:

  • Заемщик является учредителем юр. лица, которое имеет убыточную деятельность или ранее было исключено из ЕГРЮЛ или проводится процедура банкротства или ВНП — здесь решение об отказе.

  • 5 -Заемщик по решению ФНС привлечен к административной ответственности на сумму от 500 т.р.

Здесь мы готовы рассмотреть выдачу с погашением долга перед ФНС.

  • Заемщик имеет отрицательные показатели по кредитной истории с просрочкой более 90 дней.

Здесь мы проверяем обеспечение, если его достаточно, то выдаем займ.

  • Имущество, предложенное в качестве залога имеет обременения в Росреестре.

Здесь смотрим причину обременений и возможности погашения, если находим безопасный путь для всех сторон, то после регистрации нашего обременения выдаем сумму.

Рассмотрим теперь отличия банковского кредита и частного займа:

Когда в Банке оформляется кредит, то график погашения задолженности содержит в себе платеж, состоящий из суммы погашения тела кредита и начисленных %.

В частных займах платеж состоит только из %, начисленных на сумму займа с возвратом тела в конце срока.

С одной стороны финансовая нагрузка на заемщика при погашении кредита значительно меньше, чем при частном займе, с другой стороны взяв в Банке 10 млн.руб. под 20% годовых на 24 месяца, Ваш платеж составит 508 958,03 рублей, т.е. 5,08% от общей суммы, т.е. Вы можете воспользоваться не всей суммой, а частью, т.к. в следующем месяце нужно погасить часть тела и начисленные %.

В частном займе Вы используете всю сумму и платите только %, размер платежа составит 300 000,00 рублей при 36% годовых, т.е. 3% от общей суммы. Экономия составляет более 200 т.р.

Для кого-то эта сумма может быть критически важной в первые месяцы развития бизнеса.

Скорость выдачи займа:

в Банк нужно предоставить внушительный пакет документов, получить одобрение, а потом деньги. Этот вариант не всем подходит, если деньги нужны в текущем моменте.

Инвесторы могут предоставить деньги в день получения одобрения (срок проверки до 6 часов после поступления заявки) в сумме до 500 млн.руб. как в наличной форме, так и путем банковского перевода.

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Юрист, Ярослав Сафронов

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