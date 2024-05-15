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Ярослав Сафронов
Инвестиции

Как инвестор может потерять акции купленные на бирже

Даю свое мнение по недавнему судебному спору, при котором акции российской компании были изъяты судом у частных инвесторов по иску прокуратуры.

Тема поста возникла не случайно, я как инвестор и предприниматель часть своих активов держу в акциях российских компаний, которые мною были приобретены на рынке ценных бумаг через электронные торги на Московской и Санкт – Петербургской бирже.

Оборот ценных бумаг — акций регулируется рядом федеральных законов, в том числе ФЗ «Об организованных торгах».

На бирже можно купить акции различных компаний, в том числе коммерческих или с государственным участием.

Акции бывают обыкновенные и привилегированные.

Интерес инвестора в покупке заключается в получении дохода в форме дивидендов, либо с целью дальнейшей перепродажи при повышении стоимости — так называемые акции роста, цена которых имеет наибольшую волатильность.

Инвестирование в акции российских компаний через фондовую биржу считается наиболее консервативным методом инвестиций, по сравнению, например с инвестированием в высокодоходные, но в тоже время высокорискованные активы — криптовалюты, курс которых зависит исключительно от новостного фона и настроения инвесторов.

Однако, акции российских компаний постепенно переходят в высокорискованные активы, владение которыми может обернуться для инвестора дополнительными убытками.

Задуматься о повышенном риске, в некотором роде отказаться от владения или покупки заставляет судебная практика по принудительному изъятию активов у акционеров, которые приобрели акции через электронные торги на Московской бирже.

02 апреля 2024г. Арбитражный суд Пермского края вынес спорное решение, которым удовлетворил требования прокуратуры Пермского края и ликвидировал права частных инвесторов на акции ОАО «Соликамский магниевый завод», ответчиками по которому выступили 2302 инвестора.

Решение суд основывает на том, что приватизация предприятия ОАО «Соликамский магниевый завод» произведена в 1992 году без надлежащего согласия государства, в связи с чем инвесторы, которые купили акции на бирже не могут являться добросовестными приобретателями, т.к. ранее были нарушены интересы государства.

При этом в указанном споре не сработали нормы о пропуске максимального срока исковой давности в 10 лет — п.2 ст. 196 ГК РФ, а также норму статьи 149.3 ГК РФ, из которой следует, что ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.

Хотя решение суда не вступило в законную силу и в настоящее время обжалуется в вышестоящем суде, риски для частного инвестора, рассматривающего вложения инвестиций в акции Российских компаний сохраняются.

Уверенности, что решение суда будет изменено или отменено почти нет, т.к. 10 октября 2023г. суд, который рассматривает апелляционную жалобу принял решение об аресте указанных акций с запретом держателям в получении дивидендов.

И это решение поддержал Верховный Суд РФ, который своим Определением от 02.04.2024г. отказал в передачи кассационной жалобы для рассмотрения по существу.

И по случайному или нет совпадению суд 1-й инстанции вынес указанное резонансное решение именно 02.04.2024г., заставляющие задуматься инвесторов, а стоит ли вкладывать свои деньги в активы, свободно обращающие на рынке ценных бумаг.

С одной стороны можно подумать, для исключения рисков безвозвратной потери акций не нужно покупать акции, тех компаний, которые ранее были приватизированы, а с другой в 90% случаях именно такие компании выплачивают дивиденды и имеют ликвидность на рынке, являются надежными эмитентами, которые имеют низкий риск банкротства.

Можно на время перейти в облигации, но где гарантии, что предприятие, которое будет возвращено в собственность государства не откажется от погашения облигаций, размещенных на той же бирже, под предлогом, например, что государство не давало свое добро на размещение облигаций.

А если это относительно новое предприятие, то риск дефолта никто не отменял.

В общем ответ напрашивается сам собой, следует искать другие активы для диверсификации своих вложений.

Поделитесь в комментариях, вы инвестируете или только наблюдаете?

Юрист, Ярослав Сафронов

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