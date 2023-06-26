Что нужно сделать руководителю перед вступлением в должность директора

Публикация будет полезна каждому претенденту, который вступает в должность Генерального директора компании – ООО, ПАО и т.д., особенно тем, кого нанимают по трудовому договору, без доли участия в бизнесе.

Руководитель юридического лица (ООО, ПАО) - лицо, которое выступает от имени компании, представляя интересы компании, взаимодействует с контрагентами и госорганами, а также организует процесс работы должностных лиц, входящих в состав юридического лица.

Однако одними полномочиями и правами дело не обходится, как известно за каждым правом существует обязанность и ответственность, и в данном случае, руководитель обязан защищать интересы компании, принимать верные и взвешенные управленческие решения, а также понести ответственность за результаты своих решений, и в некоторых случаях, за результаты управленческих решений своих предшественников.

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. установлено, что руководитель должника обязан подать заявление на банкротство в течении 30-ти дней с момента, когда ему стало известно о возникновении негативных обстоятельств в отношении юридического лица (ст. 9 Закона о банкротстве).

Такими обстоятельствами являются:

1 – Пассивы выше активов.

Когда долги компании (в досудебной стадии) превышают объем денежных средств на банковском счете, а также стоимость ликвидного имущества, которое можно реализовать для полного удовлетворения всех требований кредиторов.

То есть важным аспектом является невозможность одновременного погашения всех обязательств за счет денег и имущества компании.

2 – Арест активов приведет к остановке деятельности компании.

В случае, если в отношении компании возбуждены исполнительные производства по обращению взыскания на имущество компании, то существуют риски приостановления деятельности, что повлечет за собой увеличение кредиторской задолженности, возникновение задолженности по налогам и сборам и по выплате заработной платы.

3 – Наличие не погашенных долгов в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику.

Наличие указанных обстоятельств в добровольно принудительном порядке рекомендует директору подать заявление в арбитражный суд на банкротство компании.

В случае если руководитель компании проигнорирует указанные факты и обязанности и не подаст заявление на банкротство организации, директором которой он является, то

Закон о банкротстве допускает привлечение такого руководителя к субсидиарной ответственности по долгам компании в порядке ст. 61.12 Закона о банкротстве.

Возникает вопрос, что нужно сделать руководителю при вступлении в должность директора, и ответ практически лежит на поверхности, а точнее продиктован судебной практикой по делам о привлечении руководителей к субсидиарной ответственности:

1 – Убедиться, что в отношении компании нет возбужденных дел о банкротстве. Сделать это можно через картотеку арбитражных дел, введя наименование или ИНН компании.

2 – Убедиться, что в ЕФРСБ отсутствуют сведения о намерении кредиторов подать заявление на банкротство компании.

Из указанных 2-х пунктов следует, что если такие сведения есть, то существует высокая вероятность банкротства компании, а значит о нормальном функционировании компании, получении заработной платы и карьерном развитии можно забыть.

Зато можно получить ряд проблем и риски участия в судебных инстанциях.

3 – Получить от предыдущего директора или от учредителя документацию по хозяйственной деятельности Общества, документацию на ТМЦ, запасы и все активы компании, а также документацию по кредиторской и дебиторской задолженности, базы данных по 1С и доступы ко всем ПО, которые использовались в компании до назначения на должность руководителя.

Полученные данные необходимо проверить и зафиксировать в Акте приема-передачи.

Именно этот документ поможет будущему руководителю разобраться в делах компании и защитит его права и интересы в случае дальнейшего банкротства и рассмотрения вопроса о взыскании убытков или привлечения к субсидиарной ответственности.

Желательно также акт составлять в присутствии работников компании с фиксацией их личными подписями.

Указанные рекомендации основаны на личном опыте защиты прав и интересов руководителей компаний при банкротстве (освобождение от применения субсидиарной ответственности и отказа в взыскании убытков).

Юрист, Ярослав Сафронов