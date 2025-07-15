Как должнику уменьшить свой долг с помощью реструктуризации задолженности

Реструктуризация задолженности в рамках процедуры банкротства – это правовой инструмент для решения финансовых задач должника и его кредиторов.

Реструктуризацию можно применить в разных вариациях, погасить все долги в пределах 3 лет или погасить их частично, получить рассрочку на остаток долга или уменьшить его, освободиться от долгов, не заявленных в процедуре банкротства.

Основная идея процедуры реструктуризации — восстановление платежеспособности должника.

С помощью реструктуризации, должник, у которого есть доходы и перспективы их повышения может сохранить свое имущество путем выплат своим кредиторам по утвержденному судом плану реструктуризации.

При этом, этот план может содержать условия по рассрочке выплаты суммы долга, а также уменьшить размер платежей по сравнению с размером платежей до банкротства. Также план реструктуризации может предусматривать частичное списание остатка задолженности, которая не будет погашена в процедуре реструктуризации.

Вот почему кредиторы и финансовые управляющие не любят процедуру реструктуризации, потому что их права во много заблокированы законом о банкротстве.

Например, финансовый управляющий в реструктуризации не может продавать имущество должника. Он вынужден ждать следующей процедуры, которой может и не быть.

В то же время права должников законом расширены, особенно в том случае, если должник изначально действовал добросовестно.

Но даже, если должник изначально не собирался производить расчет со своими кредиторами, а после того, как управляющий оспорил сделки и начал процедуру оценки его имущества у должника есть правовая возможность утвердить план на максимально лояльных условиях для себя.

Главное исполнять этот план, т.е. гасить требования кредиторов и тогда есть все шансы на успех по сохранению своих активов, т.к. у кого не чего терять нет и смысла в такой процедуре. Об этом нам напоминает Верховный Суд РФ в своем Обзоре судебной практике по делам о банкротстве от 18.06.2025 г. пункт 11 Обзора.

В моей практике есть дело доверителя, где процедура банкротства началась по инициативе кредитора с целью распродажи всего имущества (автомобили 30 разных моделей стоимостью от 500 000 руб. до 10 млн, квартиры - 6 квартир в разных регионах страны, коттеджи - 18 домов в Московской области, иное движимое имущество) но мы вовремя подали ходатайство о введении процедуры реструктуризации, и с марта 2021г. эта процедура идет до сих пор.

А самое главное, еще даже не было собрания кредиторов по рассмотрению плана реструктуризации, не говоря о выплатах.

Это дело показатель как можно с помощью реструктуризации выкручивать руки кредиторам должника и диктовать свои условия.

Это дело я часто ставлю в пример в своих экспертных книгах.

Кстати в своей новой книге, посвященной банкротству и реструктуризации я рассказываю что и как мы делали, чтобы заблокировать права финансового управляющего и агрессивных кредиторов, но сейчас дело вообще стоит на паузе, потому что финансовый управляющий, назначенный кредиторами захватчиками устал от такой работы и подал заявление на освобождение его от процедуры банкротства.

Юрист, Ярослав Сафронов