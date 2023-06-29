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Должная осмотрительность

Due Diligence. Контроль и предупреждение рисков для здоровья бизнеса

Как проверить и оценить инвестиционные риски при заключении сделок. Что можно и нужно делать для безопасности бизнеса.
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Due Diligence. Контроль и предупреждение рисков для здоровья бизнеса

Гиппократ завещал: «Болезнь легче предупредить, чем лечить» в случае DD это выражение очень подходит!

Давайте знакомиться! Меня зовут Людмила Решетникова, моя юридическая практика — более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб.

Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

Итак, немного личного опыта о предупреждении рисков и как потерять почти 200 млн. руб., заключив договор подряда с потенциальным банкротом (уже давно собираюсь написать статью о своем опыте отстаивания интересов заказчиков по искам подрядчиков — банкротов. Прим. коллеги поймут сложность данных дел обусловлена невозможностью заявления встречных требований. И это просто головная боль!!!).

Но вернемся к нашим баранам, точнее — DD, а если немного упростить — проверке и оценке рисков.

Для того, чтобы прослыть юридическим занудой, многого не потребуется.

Сообщи своему клиенту, что должная осмотрительность при выборе контрагента чрезвычайно важна. А отсутствие этой самой осмотрительности — самый прямой путь в «городок коммерческих убытков». И добавь, что без юриста не обойтись.

И клиент, с мыслями об «очередном разводе со стороны юристов на деньги», и убежденности в собственном опыте — «не первый день бизнес ведем, все знаем» прямым путем в вышеупомянутый городок.

Конечно, какой там due diligence! В его- то случае это точно не пригодится! Только лишняя трата денег! А их и так сейчас непросто заработать.

И ты понимаешь, что сейчас ты, юрист с 18-летним опытом работы и огромной положительной практикой, в глазах клиента, наверное, выглядишь в лучшем случае занудой.

Ну что же — думаешь ты. — Благодарю Вас, уважаемый клиент, за то, что такой своей «должной» осмотрительностью Вы потенциально сформировали для меня фронт работ в будущем. Работ, как правило, дорогостоящих. А главное — работ, в необходимости которых точно не придется Вас убеждать.

Действительно, чего это я вдруг?! Какая такая «должная осмотрительность» при выборе контрагента или оценки рисков для сделки? Вот еще!

Да здравствуют судебные споры с контрагентами, с налоговыми органами, взыскание убытков и включение в реестр требований кредиторов (прим. практически БЕЗ вариантов получить свое с банкрота) Вашего должника- банкрота.

На мой взгляд очень точное описание ситуации с банкротами)))

Да, именно судебные споры!

Споры, которые целиком вырастут из Вашей «должной» осмотрительности при заключении договоров в контрагентами.

Так что же такое Due Diligence?

Это довольно новое понятие в российской бизнес — действительности. От англ. «due diligence» — «должная добросовестность» — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке (Википедия).

Впервые термин был использован в американском законе о ценных бумагах в 1933 году. Затем DD стали использовать банки для сбора информации о своих клиентах. С течением времени процедура стала активно использоваться и в бизнес-процессах для полного аудита деятельности компаний.

Чаще всего используется в финансах и праве. Метод состоит из сбора и анализа информации, принятия решения и формы его подачи относительно целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения с контрагентами. С помощью due diligence оцениваются возможные риски (например финансовые, юридические и т. д.). Учитывается любая информация, независимо от источников её происхождения. Изучение полученной информации делается различными специалистами по отдельности, затем делается сводный анализ.

Due Diligence — это всесторонняя проверка компании, для проведения процедуры привлекается целая команда экспертов, состоящая из:

  • юристов;

  • финансовых аналитиков;

  • налоговых консультантов;

  • оценщиков и аудиторов;

  • инженеров и т.д.

Проводится в целях выявления и оценки существующих и возможных в будущем рисков, которые могут возникнуть при сделках/операциях:

  • при приобретении пакета акций или доли в компании-объекте сделки;

  • при выдаче кредитных или заемных средств;

  • при создании совместных предприятий;

  • при купли-продаже существующего бизнеса;

  • в сделках по приобретению недвижимости;

  • в сделках слияний-поглощений

  • при привлечении крупных инвестиций (в частности, при выходе на IPO).

Виды DD

Налоговый аудит

Направлен на проверку действительного положения компании в сфере исполнения обязанностей налогоплательщика. В рамках аудита специалисты проверяют:

  • наличие задолженности по налогам;

  • правильность и своевременность уплаты платежей в бюджеты;

  • правильность заполнения и своевременность подачи деклараций;

  • применяемые схемы налоговой оптимизации;

  • бухгалтерскую отчетность компании;

  • инвентаризацию активов.

Юридический

Правовой аудит фирмы направлен на выявление ее прав, обязательств и юридических рисков.

  • документы на объекты недвижимости, интеллектуальную собственность;

  • экспертиза всех текущих сделок с контрагентами (соглашения и договоры в рамках обычной хоз. деятельности — аренда, займы и др.);

  • угрозы привлечения к ответственности;

  • вся документацию компании, связанная с отчуждением или приобретением имущества.

Управленческий (операционный)

Проверка компании в организационном плане, а именно:

  • как устроена компания с точки зрения орг. структуры;

  • менеджмент организации (как происходит управление);

  • уставные документы;

  • регистрация выпуска ценных бумаг;

  • права каждого акционера и совершавшиеся выплаты;

  • правильность оформления сделок с долями компании.

Финансовый

Направлен на оценку эффективности экономической деятельности компании и ее платежеспособность.

  • устойчивость финансового положения;

  • рентабельность предприятия;

  • обороты бизнеса ликвидность;

Маркетинговый

Позволяет оценить конкурентоспособность объекта инвестирования: положение бренда и его продукции на рынке, перспективы развития или риски потери лояльности потребителя и покупательского спроса.

Технический

Данный вид проверки может пониматься в двух смыслах:

  • В первом случает под техническим аудитом подразумевают обеспечение безопасности инвестирования в недвижимое имущество и строительные проекты (например, девелоперского проекта).

  • Во втором — связан с проверкой IT-инфраструктуры и соблюдения принципов информационной безопасности бизнеса (к примеру, правовой аудит сайта).

Юридический аудит сайта — проверка интернет-ресурса на соответствие требованиям закона. В частности, нет ли нарушений прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, а также законодательства о рекламе, разработана ли политика работы с персональными данными и др.

На основании полученной информации оценивается стоимость фирмы, перспективы ее развития и доходности, обозначается риск банкротства.

В России среди участников гражданского оборота востребованность DD растет с каждым годом. Инвесторы заботятся о получении надежных и полных данных о партнерах и инвестиционных рисках при заключении сделок. По прогнозам аналитиков, в течение 5–10 ближайших лет DD станет в России такой же востребованной, как среди бизнесменов западных стран.

Риски. Последствия сотрудничества с непроверенными с контрагентами

Первый и самый очевидный риск — налоговый. Инспекторы требуют должной осмотрительности, а статьёй 54.1 НК вводится требование подтверждать реальность сделок.

  • финансовый, когда компания-контрагент не только выглядит подозрительно, но и действительно является созданной в мошеннических целях подставной фирмой (фирмой-однодневкой);

  • судебный, когда окажется, что у партнёра минимальный уставный капитал, нет имущества, зато против него уже открыто несколько судебных исков и исполнительных производств. Шансы на реальное возмещение понесённого ущерба будут минимальными;

  • репутационный, когда партнёрство с подозрительной компанией бросает тень и на вас.

Должная осмотрительность — это проявление осторожности, которую обычно ожидают от разумного бизнеса (или физлица) перед заключением крупной сделки. Она включает в себя сбор самой разной информации, чтобы можно было сформировать объективное представление о выбранном объекте.

В следующей статье дам подробное описание и перечень необходимых проверок (со ссылками) для тех, кто все же намерен сделать это самостоятельно.

Так что: профилактика — лучшее лечение! ))

Буду благодарна за положительную оценку материала)

LRurist

LRurist

Юрист в партнер юридической компании

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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