Как уберечь свой бизнес от потребительского экстремизма? Что это за зверь и как с ним бороться?

В статье кратко о широко распространенном в последнее время явлении — потребительский экстремизм и попытках на законодательном уровне минимизировать последствия такого явления.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, я много лет работала на ведущих должностях в юридических отделах крупных строительных компаний. Сейчас занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

08.06.2023 был подготовлен ко внесению в Госдуму законопроект противодействующий «потребительскому экстремизму» в сфере долевого строительства жилья.

Суть документа в досудебном урегулировании споров застройщиков и приобретателей жилья при обнаружении строительных недостатков при сдаче квартир в новостройках. На дату написания настоящей статьи Комитет по строительству и ЖКХ готовит проект к внесению в парламент.

Казалось бы — что интересного?

Но нет, несмотря на то, что законопроект направлен на защиту интересов дольщиков и застройщиков, изменения будут актуальны для строительного бизнеса любой специализации и уровня.

Нужно сказать, что попытки урегулировать процесс сдачи жилья в новостройках, не нарушая прав граждан, но и не позволяя им злоупотреблять правами, предпринимались уже не раз, поскольку проблема существует давно.

В прошлом году в качестве антикризисной меры был применен механизм досудебного урегулирования споров между застройщиками и будущими собственниками квартир с участием привлеченных экспертов. Алгоритм был призван снизить число злоупотреблений со стороны недобросовестных взыскателей неустоек. Однако, существенно ничего не изменилось. Минстрой РФ предложил на базе прошлогодних антикризисных правил сформулировать и законодательно зафиксировать новые. Разработанный законопроект как раз про это.

Кратенько из истории вопроса ))

Правило «клиент всегда прав» придумал еще в начале XX века Гарри Гордон Селфридж, основатель универмага Selfridge в Лондоне. Тогда правило сработало и получило такую широкую популярность, что многие предприниматели по всему миру до сих пор выстраивают на его основе бизнес-стратегию. Однако сейчас, когда покупательский спрос существенно снижен, правило «клиент всегда прав» порождает волну потребительского экстремизма, негативно сказываясь на бизнесе.

Действительно, для большинства россиян квартира — это самое дорогое приобретение, поэтому требования к ее потребительским качествам зачастую основаны не на строительных нормах и проектных решениях конкретного объекта, а на страхах и завышенных ожиданиях покупателя. Именно поэтому самый опасный «потребительский террорист» — тот, для которого конкретная квартира стала первой в жизни.

И ни для кого не секрет, что любой хозяйствующий субъект, старается сократить расходы на производство/ выполнение, что ухудшает потребительские свойства товара/ результата работ. Потребитель, соответственно, будет требовать соблюдения определенных гарантий и прав, предусмотренных законодательством.

Мой значительный опыт в строительных спорах позволяет утверждать, что объектов без строительных огрехов не бывает в принципе, поэтому на собственника не стоит пенять, коли стенка крива.

Однако, далеко не все потребители используют свои возможности для восстановления нарушенных прав. Бывает (и такие случаи совсем не редки) когда потребитель (физическое лицо / собственник) действуют намеренно, что называется с злоупотреблением правом.

Как правило, иски физических лиц — потребителей к подрядчикам (застройщикам) практически всегда удовлетворяются судами, поскольку Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и принятые в его развитие нормативные акты предоставляют гражданам значительный объем преференций, которыми любят пользоваться недобросовестные субъекты и это обстоятельство порождает массу желающих воспользоваться ситуацией.

К сожалению, такие иски сейчас совсем нередки, а учитывая особенности строительных работ по договорам с «физиками» и презумпцию вины подрядчика (прим. виновен, пока не доказано обратное), отстаивать интересы подрядчика в таких спорах — очень непростая задача и без помощи к специалисту (юристу) чревата взысканием в заявленных суммах.

Месяц назад в одном из таких процессов я отстаивала интересы подрядчика перед заказчиком, по договору на выполнение ремонта в жилом помещении — квартире. Заказчик потребовала возместить убытки на аренду жилого помещения на время производства ремонтных работ, взыскать моральный вред, ущерб в виде необходимости выполнить работы по устранению недостатков, неустойку за нарушение сроков сдачи работ и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, все вместе на сумму более 5 млн. руб. Классическая ситуация в подобных исках.

Подрядчик- небольшая фирма, занимающаяся отделочными работами и выплата такой суммы для нее неподъемна и грозит банкротством.

Тверской районный суд г. Москвы, дело № 02-0201/2023.

Пришлось приложить немало усилий, чтобы отстоять интересы подрядчика и исключить взыскание в полном объеме.

Данное дело я выиграла, но сколько таких дел, где в отсутствие специалиста, обладающего надлежащей квалификацией и достаточным опытом именно в строительных вопросах, иски удовлетворяются, что зачастую становится причиной полного удовлетворения иска и, как следствие, потери бизнеса после взыскания указанных сумм.

Главное — не паниковать, получив подобный иск. Шанс выйти из ситуации с минимальными потерями есть всегда!