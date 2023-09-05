Взыскиваем алименты с бывшего супруга. Ситуации и основания

В статье поговорим о возможных вариантах получения содержания (законного содержания) с бывшего супруга в случае, если не удалось прийти к соглашению.

Жизненные ситуации бывают совершенно непредсказуемы. И некогда любимые люди становятся непримиримыми врагами. Это самое худшее развитие. Всегда нужно уметь вести диалог и приходить к согласованным решениям. Но… раньше я уже писала о расторжении брака, порядке и способах 2023. Здесь поговорим о возможных вариантах получения содержания (законного содержания) с бывшего супруга.

В силу п. 2 ст. 10 Семейного Кодекса Российской Федерации, (далее- СК РФ) супругами являются или являлись лица, чей брак был зарегистрирован в органах ЗАГС.

Супруги или бывшие супруги могут заключить соглашение об уплате алиментов. Это добровольное соглашение, условия которого (размер алиментов) определяются по усмотрению сторон (п. 2 ст. 89, п. 2 ст. 90, п. 1 ст. 100 СК). Такое соглашение требуется удостоверить у нотариуса.

Между тем, закон содержит основания при наличии которых супруг имеет право требовать взыскания алиментов на содержание (в браке)

1. Основания взыскания алиментов на содержание супруга

Так, при отказе в материальной поддержке и отсутствии соглашения об уплате алиментов между супругами, состоящими в зарегистрированном браке, правом на взыскание алиментов обладают (п. 2 ст. 89, п. 8 ст. 169 СК):

нетрудоспособный нуждающийся супруг;

нуждающийся супруг, достигший возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);

жена в период беременности;

супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;

нуждающийся супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы.

Такие же основания предусмотрены законом и в случае, если супруги официально разошлись.

2. Основания взыскания алиментов на бывшего супруга

Правом требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга обладают (п. 1 ст. 90, п. 8 ст. 169 СК):

бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака;

бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;

нуждающийся бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком — инвалидом с детства I группы;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста или возраста 55 лет и 60 лет (соответственно для женщин и для мужчин) не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

3. Законом не предусмотрено содержание, обязанности по уплате алиментов в отношении другого гражданского супруга (п. п. 1, 2 ст. 89, п. 1 ст. 90 СК).

Нужно понимать, что для уплаты алиментов супруг или бывший супруг должен иметь для этого средства. Минимальный размер алиментов, которые уплачивает супруг или бывший супруг, законом не установлен.

4. Супруги или бывшие супруги могут заключить соглашение об уплате алиментов. Это добровольное соглашение, условия которого (размер алиментов) определяются по усмотрению сторон (п. 2 ст. 89, п. 2 ст. 90, п. 1 ст. 100 СК). Такое соглашение требуется удостоверить у нотариуса.

5. Основания и порядок взыскания алиментов через суд.

Супруг вправе требовать алименты только от супруга (бывшего супруга), который обладает необходимыми для их выплаты средствами. Такой иск может быть удовлетворен судом исключительно в случае, если взыскание с ответчика алиментов не приведет к невозможности удовлетворения жизненных потребностей данного лица и членов его семьи, которых он по закону обязан содержать, за счет средств, оставшихся после уплаты алиментов (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56).

Иск о взыскании алиментов с супруга (бывшего супруга) направляется в районный суд по месту жительства ответчика либо по вашему месту жительства (ст. ст. 24, 28, ч. 3 ст. 29 ГПК; п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 56).

Исковое заявление и документы к нему подаются в суд на бумажном носителе или, при наличии в суде технической возможности, в электронном виде в установленном порядке (сервис ГАСН правосудие).

Срок рассмотрения таких дел — до истечения месяца со дня поступления заявления. Однако, в зависимости от сложности дела суд может продлить его рассмотрение, но не более чем на месяц. Алименты устанавливаются в твердой денежной сумме, подлежащей взысканию ежемесячно. Присуждаются с момента обращения в суд.

Однако, в моей практике были случаи, когда суд удовлетворял ходатайство о взыскании за прошедший период (до момента обращения в суд). Данное ходатайство мы с моим доверителем обосновывали доказательствами, что ранее принимали меры к получению алиментов, но ответчик намеренно уклонился от их уплаты.

Также вы вправе требовать (при условии удовлетворения вашего иска) взыскания с ответчика в вашу пользу расходы на оплату услуг представителя.

Требование о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению, поэтому исполнительный лист выдается судом по вашему заявлению сразу после вынесения судебного решения (ст. 211, ч. 1 ст. 428 ГПК).

Когда люди приходят к расторжению брака, отношения уже, как правило, хорошими не назовешь... поэтому договариваться лучше, когда вы еще умеете слушать и слышать друг друга.

Любите своих близких и пусть все у вас будет хорошо!)

Но если все же такая ситуация произошла в вашей жизни- обращайтесь! Буду рада помочь Вам!)

Людмила Решетникова, партнер «ГР Консалтинг Сервисез».