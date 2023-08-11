Как и сколько стоит расстаться с бывшим любимым. Способы и порядок расторжения брака 2023 году

В статье действующем в 2023 году порядке расторжения брака, способах расторжения и перечне необходимых документов, а также правовые рекомендации, которые помогут пережить бракоразводный процесс .

От любви до ненависти один шаг

Все слышали, а некоторые из нас даже прочувствовали на себе истинность данного выражения. Но что ж, жизнь продолжается и чтобы двигаться дальше, нужно правильно и максимально безболезненно расстаться с некогда бывшим любимым человеком. В случае спора между бывшими супругами лучше не рисковать, а обратиться за профессиональной юридической помощью, чтобы избежать негативных последствий такого разрыва (несоразмерный раздел имущества между бывшими супругами, несправедливое определение порядка общения с детьми и/или размера алиментов на детей и т.д.).

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Расторжение брака во внесудебном порядке

Во внесудебном порядке расторгнуть брак можно в общем случае в органах ЗАГС по месту жительства одного из супругов или по месту регистрации брака. В городах федерального значения полномочиями органов ЗАГС по регистрации расторжения брака могут быть наделены МФЦ.

Расторгнуть брак через орган ЗАГС можно в следующих случаях (ст. 19 Семейного Кодекса, п. 1 ст. 34 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»):

при взаимном согласии супругов, если оба супруга согласны на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей;

по инициативе одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. При этом не имеет значения, есть ли у супругов общие несовершеннолетние дети.

Какие документы нужны для расторжения брака через ЗАГС.

документы, удостоверяющие личности супругов (паспорт); совместное заявление о расторжении брака; свидетельство о заключении брака; квитанцию об уплате государственной пошлины.

По заявлению одного из супругов, если другой признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным, либо осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет, пакет документов включает:

документ, удостоверяющий личность заявителя; заявление; свидетельство о заключении брака; копию решения суда о признании супруга (супруги) безвестно отсутствующим, недееспособным или осуждённым более чем на три года (на момент подачи заявления решение суда должно вступить в законную силу); квитанцию об уплате государственной пошлины.

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств, в соответствии со статьёй 333.26 Налогового кодекса по состоянию на июль 2023 года составляет 650 рублей с каждого из супругов (при обоюдном согласии). Если на развод подаёт лицо, чей супруг (супруга) признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осуждённым к лишению свободы на срок свыше трёх лет, пошлина составит 350 рублей.

Расторжение брака производится в течение месяца со дня подачи заявления. Брак прекращается со дня государственной регистрации его расторжения (п. 1 ст. 25 СК). Свидетельство о расторжении брака выдается в день регистрации расторжения брака каждому супругу.

Ещё один важный нюанс: с беременной или родившей менее года назад женой (в том числе если ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года) развестись можно только с её письменного согласия (статья 17 Семейного кодекса, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15).

При расторжении брака по взаимному согласию достаточно, чтобы присутствовал хотя бы один супруг. Регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии (п. 4 ст. 33, п. п. 1.1, 3 ст. 34 Закона № 143 ФЗ).

Важно иметь в виду, что когда заявление подаётся одним супругом, то второй, несмотря на то, что признан судом недееспособным или осуждён на срок более трёх лет (случай с супругом, пропавшим без вести, не рассматривается), может быть с чем-то не согласен. Речь не о том, что этот супруг не согласен разводиться в принципе — такое дело сразу должно рассматриваться судом, — а об иных спорах, не мешающих расторгнуть брак в ЗАГСе. Эти споры могут касаться раздела общего имущества супругов, выплаты средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также детей.

Любые несогласия и споры в бракоразводной сфере решаются в суде.

Итак, Расторжение брака в судебном порядке.

Расторгнуть брак можно исключительно в судебном порядке в случаях (ст. 21 СК РФ):

один из супругов не согласен на расторжение брака;

есть общие несовершеннолетние дети (рассмотренный выше случай подачи заявления в ЗАГС одним из супругов, если другой признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осуждён к лишению свободы на срок свыше трёх лет, исключаем);

один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака во внесудебном порядке, в том числе отказывается подать заявление.

Иск рассматривает мировой суд, если между супругами отсутствует спор о детях или если предъявлено требование о разделе имущества при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб. В других случаях — районный суд.

Иск нужно подавать по месту жительства второго супруга. Однако его можно предъявить по своему месту жительства, если при вас находится несовершеннолетний ребенок или по состоянию здоровья выезд к месту жительства второго супруга затруднителен, а также если одновременно с требованием о расторжении брака подается требование о взыскании алиментов (п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 23, 24, 28, ч. 3, 4 ст. 29 ГПК).

В случае если место жительства ответчика неизвестно или он не имеет места жительства в РФ, иск может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в РФ (п. 1 ст. 29 ГПК).

Суд устанавливает, возможны ли дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи и, если приходит к отрицательному выводу, принимает решение развести супругов.

Основной вопрос касается дальнейшей судьбы несовершеннолетних детей. Суду надлежит принять решение о том, с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга и о размерах этих средств (заявление об определении места жительства и порядка общения с детьми).

И второй довольно важный вопрос- раздел общего имущества супругов. В соответствии со статьёй 24 Семейного кодекса супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение по этим вопросам. Если такого соглашения нет, то порядок и условия такого раздела определяются судом.

Какие документы нужны для расторжения брака в суде:

исковое заявление (в подлиннике); документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование. К таким документам могут относиться, в частности: свидетельство о заключении брака (оригинал или нотариально заверенная копия), копия свидетельства о рождении детей; документ об оплате госпошлины (по состоянию на июль 2023 года составляет 600 рублей) либо ходатайство о предоставлении отсрочки/ рассрочки/ уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты; документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется по месту жительства истца (при необходимости); уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют (в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде); документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение (при наличии); документы, подтверждающие право собственности, чеки и иные квитанции при наличии имущественных споров; полномочия представителя, если он участвует в деле, удостоверяются нотариальной доверенностью.

Данные документы представляются в виде подлинника или надлежащим образом заверенной копии. В частности, суд может потребовать представления подлинников документов, если их копии были представлены в суд в электронном виде (ч. 2 ст. 71 ГПК).

Дополнительно в суд нужно представить соглашение о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов, о разделе совместно нажитого имущества и иные документы, связанные с расторжением брака, если они составлялись (п. 1 ст. 24 СК). эти требования/ иски можно подать одновременно с иском о расторжении брака или позже.

Госпошлина оплачивается изначально истцом. По итогам судебного разбирательства противоположная сторона компенсирует данные расходы пропорционально объему удовлетворенных требований.

Стоимость услуг представителя (юриста) по таким делам зависит от самых разных факторов. Среди таковых — уровень компетенции юриста, регион, обстоятельства дела, объем требований, время, которое требуется для разбора ситуации (например, необходимость изучить правоустанавливающие документы на недвижимость может увеличить стоимость) и т.д. Поэтому в каждом конкретном случае устанавливается различная цена.

Средняя стоимость юридических услуг по сопровождению дела в судах первой инстанции в категории «Семейные и наследственные дела» в 2023 году в Московской области составляет около 85 тысяч рублей, в Москве — около 95 тысячи рублей.

Здесь нужно понимать, что чем выше уровень компетенции специалиста (юриста), тем выше вероятность положительного решения Вашего вопроса, и, безусловно выше стоимость самой услуги (работы такого специалиста). Потому каждый выбирает сам: либо платит мало и не получает результат, либо платит справедливую стоимость работы, но практически гарантирует себе положительный результат.