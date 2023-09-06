Важнее всего — погода в доме)) Брачный договор — юридическое спокойствие супругов

Продолжаем нашу тему семейного права. В этом материале актуальные вопросы брачного договора, основные нормы, правила и практические советы, которые помогут принять решение в пользу этого юридического инструмента.

Здравствуете! Меня зовут Людмила. Я партнер юридической консалтинговой компании с опытом работы более 18 лет. Занимаюсь частной практикой.

Продолжаем нашу тему семейного права.

Ранее я уже писала о возможных способах расторжения брака в 2023 году и правах бывших (да и не только бывших) на содержание (алименты) от второго супруга.

В этом материале актуальные вопросы брачного договора, основные нормы, правила и практические советы, которые помогут принять решение в пользу этого юридического инструмента.

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Основные понятия

Брачный договор (БД) — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения (ст. 40 Семейного Кодекса РФ).

На мой взгляд, это наиболее удобный способ распределения совместно нажитого имущества.

Особенно это актуально для владельцев бизнеса, поскольку его судьба в случае развода может существенно интересовать партнеров, и только брачный договор даст ответ на все вопросы. Результат же рассмотрения иска о разделе совместно нажитого имущества зачастую непредсказуем.

Порядок составления / расторжения

Составить БД можно в любой момент брака, а не только при его заключении.

БД может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов: соглашение совершается в той же форме, что и сам брачный договор (п. 1-2 ст. 43 СК). Расторжение или изменение в одностороннем порядке тоже возможно, но только в судебном порядке.

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака (ст. 25, п. 3 ст. 43 СК). Напоминаю, что брак прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а если брак расторгался в суде – со дня вступления решения суда в силу (п. 1 ст. 25 СК).

Действительность

БД заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК). Нотариус разъясняет правовые последствия, проверяет волеизъявление, действительности паспортов, даты регистрации брака и т.д.

Размер госпошлины за удостоверение БД — 500 руб. (подп. 10 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса).

Если эти требования не соблюдены, договор считается недействительным (прим. многочисленная судебная практика). Суды неоднократно указывали отсутствие нотариального удостоверения брачного договора как причину признания его недействительности

Что можно включать в брачный договор

Четко определенного списка не существует. Поэтому условия следует оценивать в каждом отдельном случае.

Закон содержит следующие примеры (ст. 42 СК):

права и обязанности по взаимному содержанию;

способы участия в доходах друг друга;

порядок несения каждым из них семейных расходов;

определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.

Чаще всего брачные договоры касаются имущества, которое требует государственной или специальной регистрации, например:

недвижимое имущество;

автотранспортные средства;

банковские вклады;

доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ;

паи;

ценные бумаги.

При этом допустимо указание правового режима для иного имущества, включая предметы домашнего обихода, домашних животных, семейные коллекции и прочее.

Что нельзя включать

Условия, которые брачный договор регулировать не может, прямо предусмотрены законом (п. 3 ст. 42 СК).

1. Ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав

Примеры таких ограничений:

запрет на трудовую деятельность;

запрет на проживание отдельно от супруга;

запрет выбора определенной профессии;

запрет на получение образования одним из супругов.

2. Регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей

По общему правилу вопросы, связанные с воспитанием детей, не могут быть урегулированы брачным договором. То есть нельзя включать в договор вопросы об алиментах, устанавливать место жительства детей, порядок общения с ними и другие подобные вопросы.

3. Предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания

По смыслу ст. 89 СК к ним относятся ограничения права на получение содержания:

нетрудоспособного нуждающегося супруга;

жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка независимо от ее нуждаемости и трудоспособности;

нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком – инвалидом с детства I группы.

4. Содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного законодательства

На практике все еще сохраняются предубеждения по вопросам составления такого соглашения. Однако тенденция меняется и, из опыта лучше заключить брачный договор, чтобы в будущем избежать имущественных проблем.

Зачем заключать брачный договор?

Преимущество брачного договора заключается в том, что с его помощью можно в добровольном порядке определить судьбу общего имущества как во время брака, так и в случае развода. И это, наверное, основное.

Когда люди приходят к расторжению брака, отношения уже, как правило, хорошими не назовешь... поэтому договариваться лучше, когда вы еще умеете слушать и слышать друг-друга.