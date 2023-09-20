История о том, как можно потерять свою недвижимость. Электронная подпись и право собственности

Сегодня технологии позволяют провести процедуру регистрации сделок с недвижимостью онлайн, без походов в МФЦ.

Но есть важное условие: собственник должен одобрить такую регистрацию, подав заявление в Росреестр через МФЦ.

Однако, несмотря на эти предосторожности, бывают случаи, когда собственники теряют свою недвижимость после электронной регистрации.

Случай из судебной практики

Житель Ставропольского края обратился в суд, утверждая, что его земельный участок был продан без его ведома.

Иван (назовем его так) пошел в МФЦ, чтобы провести межевание своего участка с планом его дальнейшей продажи. Однако ему было отказано, со ссылкой на то, что он больше года не владелец участка: две сделки на продажу его долей в праве собственности были зарегистрированы электронно, но без его согласия.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Иван, действительно обсуждал продажу участка с потенциальным покупателем и риелтором, который помог оформить документы. Соответственно, риелтор провел его в МФЦ для оформления электронной цифровой подписи и разрешения электронной регистрации сделок с недвижимостью.

Иван, не вдаваясь в детали, доверился риелтору, подписал все предоставленные документы в МФЦ и сделал фотографии с раскрытым паспортом. Позднее оказалось, что Росреестр получил документы на электронную регистрацию сделок по продаже долей в праве собственности на участок, принадлежавший истцу.

К счастью, суд признал доводы обманутого собственника убедительными и отменил электронные сделки, указав, что:

Подписание заявления о согласии на электронную регистрацию сделки не считается эквивалентом подписания самой сделки (при этом оригиналы договоров с подписью собственника не были предоставлены);

Росреестр по закону обязан уведомить собственника о совершении электронной регистрации сделки с его недвижимостью, но собственник не смог доказать, что эту обязанность выполнил (Курский региональный суд Ставропольского края, дело №2-371/2021)

В этой связи, совет: будьте крайне аккуратны при подписании и предоставлении каких- либо документов для регистрации сделок.

Более того, лучше доверять такого рода процедуру проверенному человеку либо привлекать юриста для проверки документов по сделке.

Дополнительно можно обезопасить себя от мошеннических действий по регистрации сделок с использованием ЭЦП, написав заявление о запрете государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника.