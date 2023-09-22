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Маркировка рекламы

Про маркировку. Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение

В материале о требованиях, предъявляемых законодателем к размещению рекламы, ответственности, необходимых критерии, предъявляемых к рекламе/рекламодателю, юридические советы, чтобы избежать привлечения к ответственности.
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Про маркировку. Требования к рекламе и ответственность за их несоблюдение
Изображение от freepik.com

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила Решетникова, занимаюсь частной практикой в партнерстве с юридической компанией.

Государство в лице Федеральной антимонопольной службы следит, чтобы реклама была правдивой, не вводила людей в заблуждение и не нарушала нормы законодательства.

Несоблюдение требований к рекламе влечет административную ответственность:

  • от 2 до 2,5 тыс. руб.— для граждан;

  • от 100 до 500 тысяч — компании.

Какие требования предъявляются к рекламе, и чего в ней следует избегать?

Требования к рекламе 

По закону реклама должна быть добросовестной и достоверной, то есть:

  • Формировать у потребителя правильное представления о товаре, его качестве, потребительских свойствах.

  • Содержать только правдивую информацию. 

В рекламе нельзя призывать к насилию или жестокости, побуждать к незаконным действиям, пропагандировать или демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, использовать информацию порнографического характера.  Так же запрещается создавать отрицательное отношение к людям, которые не пользуются товаром из рекламы. Кроме того, не допускается реклама, которая напоминает дорожные знаки. 

При оценке соблюдения требований к рекламе стоит ориентироваться на ст. 5 Закона «О рекламе», а также на требования к рекламе определенных товаров (глава 3 Закона). 

Маркировка интернет — рекламы

С 01.09.2023 вся интернет-реклама должна быть промаркирована: обязательно указание информации о том, что это реклама, информации о рекламодателе и информацию о токене, полученном у оператора рекламных данных. За отсутствие маркировки рекламы привлекут к административной ответственности: для граждан штраф составит от 2 до 2,5 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 500 тысяч.

Недостоверная и недобросовестная реклама

Недобросовестной считается реклама, которая:

  • Некорректно сравнивает товар с другими. Например, рекламируемый продукт противопоставляется «обычному», который со своими задачами не справляется.

  • Очерняет честь, достоинство или деловую репутацию конкурента. Нельзя в рекламе делать акцент на то, что конкурент хуже, нарушает какие-то правила или требования, обманывает клиентов и тд. 

  • Скрыто рекламирует товар (услугу), рекламировать который нельзя конкретным способом, в определённом месте или время. К рекламе некоторых товаров предъявляются дополнительные требования. Это касается алкогольной продукции, рекламу которой можно размещать не везде. Однако производители нередко рекламирует другую свою продукцую, но в ней используют известный потребителям признак товара (название, изображение), который вызывает стойкие ассоциации с ним. 

  • Представляет собой акт недобросовестной конкуренции. К таким действиям можно отнести, например, использование чужих средств индивидуализации. 

Критериев недостоверной рекламы больше. Основной её признак – сведения, которые не соответствуют действительности. Перечислю лишь часть критериев недостоверной рекламы:

  • Указание на превосходство товара (услуги) перед другими. К таким ситуациям относится реклама со словами «лучший», «номер 1», если не конкретизировано, по каким критериям проведено сравнение. 

  •   Ложная информация о качествах и характеристиках товара (услуги). 

  • Неверные сведения о стоимости, оплате, условиях доставки, обмена, ремонта, гарантии. 

  •  Неверные сведения о продавце или изготовителе. 

  •  Обман о реальном спросе на товар. 

Что рекламировать нельзя

Ни при каких условиях нельзя рекламировать определённый перечень товаров. К нему относятся:

  •   Наркотические и психотропные вещества. 

  •   Взрывчатые вещества. 

  •   Органы и ткани человека. 

  •   Товары, которые по закону необходимо регистрировать или сертифицировать, если регистрация/сертификация отсутствуют. 

  •   Табачная и никотинсодержащая продукция. 

  •   Услуги по написанию дипломов, курсовых и прочих аттестационных работ. 

Как определить, не нарушает ли конкретная реклама требования закона?

 Если есть сомнения, то до запуска рекламы рекомендую изучить практику УФАС на официальных сайтах, либо обратиться к юристу или юридическому консультанту для получения конкретной помощи и рекомендаций в вашем случае. Потраченное время или деньги будут гораздо меньше, чем возможный штраф за рекламу с нарушениями. 

Все решаемо! Поверьте)

Людмила Решетникова

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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