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Законопроекты

Новости законодательства. Обзор изменений

Этот год бьет все рекорды по изменений в законодательстве. Собрала в материале последние важные поправки и законопроекты.
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1. В Госдуму внесен законопроект, который распространяет действие ч. 4 ст. 261 ТК (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора) на жен погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. Работодатель не сможет расторгнуть с ними трудовой договор за исключением ряда случаев.

2. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым устанавливается запрет на приобретение оружия лицами, имеющими гражданство РФ менее 5 лет.

3 В Испании и Италии заявили, что не будут конфисковывать личные вещи россиян, если они прибыли в страну не напрямую из РФ. Чтобы сохранить свою одежду и смартфоны, туристы должны въехать не из России, и не находиться под санкциями.

4. Слово «олигарх» исчезло из документов по санкциям ЕС. Его заменили на формулировку «влиятельный российский предприниматель»

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Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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  • Логотип id189457568
    id189457568 1 час назад

    Смысл указывать эти законопроекты?

    Никто из них даже первого чтения не прошёл!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Работодатель не сможет расторгнуть с ними трудовой договор за исключением ряда случаев.

    Господин назначит её любимой женой!

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