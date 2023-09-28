Новости законодательства. Обзор изменений

Этот год бьет все рекорды по изменений в законодательстве. Собрала в материале последние важные поправки и законопроекты.

1. В Госдуму внесен законопроект, который распространяет действие ч. 4 ст. 261 ТК (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора) на жен погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. Работодатель не сможет расторгнуть с ними трудовой договор за исключением ряда случаев.

2. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым устанавливается запрет на приобретение оружия лицами, имеющими гражданство РФ менее 5 лет.

3 В Испании и Италии заявили, что не будут конфисковывать личные вещи россиян, если они прибыли в страну не напрямую из РФ. Чтобы сохранить свою одежду и смартфоны, туристы должны въехать не из России, и не находиться под санкциями.

4. Слово «олигарх» исчезло из документов по санкциям ЕС. Его заменили на формулировку «влиятельный российский предприниматель»