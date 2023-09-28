Новости законодательства. Обзор изменений

1. В Госдуму внесен законопроект, который распространяет действие ч. 4 ст. 261 ТК (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора) на жен погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не вступивших в повторный брак. Работодатель не сможет расторгнуть с ними трудовой договор за исключением ряда случаев.
2. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым устанавливается запрет на приобретение оружия лицами, имеющими гражданство РФ менее 5 лет.
3 В Испании и Италии заявили, что не будут конфисковывать личные вещи россиян, если они прибыли в страну не напрямую из РФ. Чтобы сохранить свою одежду и смартфоны, туристы должны въехать не из России, и не находиться под санкциями.
4. Слово «олигарх» исчезло из документов по санкциям ЕС. Его заменили на формулировку «влиятельный российский предприниматель»
Комментарии2
Смысл указывать эти законопроекты?
Никто из них даже первого чтения не прошёл!
Главный бухгалтер
Господин назначит её любимой женой!