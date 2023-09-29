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Судебная практика по налоговым спорам

О рисках заключения договоров без проверки деловой репутации

В материале о рисках недостаточно тщательной проверки контрагента, высказанной в судебном споре.
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Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, партнер юридической компании GRCS, моя юридическая практика — более 18 лет.

В материале о рисках недостаточно тщательной проверки контрагента, высказанной в судебном споре.

После проверки инспекторы доначислили компании НДС и налог на прибыль в размере 68,5 млн рублей, а также штраф в размере 5,9 млн рублей. По мнению инспекторов, организации не проявила должную осмотрительность при работе с 17 контрагентами и создала фиктивный документооборот. Дело дошло до суда.

Суд первой инстанции подтвердил правомерность выводов налоговой.

Проверять контрагентов только по данным ЕГРЮЛ недостаточно.

Нужно исследователь деловую репутацию каждого контрагента и информацию о нем в Интернете. Кроме того, судья указал, что наказали компании не за отсутствие должностной проверки контрагентов, а за создание искусственного документооборота. Вышестоящий суд оставил решение первой инстанции в силе.

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LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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