Логотип LRurist
LRurist
Обзор судебной практики

Когда и как можно взыскать убытки с приставов. Условия для взыскания

В материале о том, в каких случаях и как можно взыскать убытки с приставов.
41
Когда и как можно взыскать убытки с приставов. Условия для взыскания
фото freepik.com

Иногда, в том, что вы не получили свои деньги, виноваты именно приставы. Нередко они совершают что-либо несвоевременно или вовсе не исполняют свои обязанности. В таких случаях встает вопрос: только ли с должника можно взыскать потерянное? Оказывается, что ответить за ущерб могут и судебные приставы (СП).

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, партнер юридической компании GRCS, моя юридическая практика- более 18 лет, только за 20-22 годы сохранила бизнесу (выиграно в судах) более 1,2 млрд. рублей.

Когда можно предъявлять такие требования.

Верховный Суд РФ определил такие основания. Но для того чтобы они работали, их выполнение должно быть одновременным ( пункт 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50):

  • постановление, действие (бездействие) СП является незаконным. Незаконность заключается в том, что есть прямое нарушение обязанностей пристава, которые установлены законом;

  • есть факт причинения вреда. Размер ущерба определяется в зависимости от обстоятельств. Например, он может быть в размере стоимости утраченного приставом имущества. Документами, подтверждающими размер, могут быть отчет оценщика, акт об оценке имущества и так далее;

  • между действиями (бездействием) СП и нанесением вреда должна быть установлена причинно-следственная связь. Как правило, это означает, что неправомерные действия (бездействие) стали причиной ущерба. То есть убытки не возникли бы, если бы не данные обстоятельства;

  • есть наличие вины со стороны ФССП. При этом потенциальный виновник должен самостоятельно доказывать отсутствие вины. Это правило следует из пункта 2 ст. 1064 ГК.

Кроме убытков также можно взыскивать моральный ущерб, если он возник в результате неправомерности. Однако если моральный вред возник в результате правомерного исполнения лицом своих обязанностей, ущерб не будет подлежать компенсации (подпункты 13, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33).

Условия для взыскания убытков

1. вы должны быть субъектом, который имеет право заявлять подобные требования. В частности, это может быть любое лицо, которому приставы нанесли вред, а именно:

  • взыскатель по исполнительному производству. Чаще всего это случай, когда кредитор не смог взыскать причитающиеся ему долги с должника по вине СП;

  • должник по исполнительному производству. Нередко такое происходит, когда по вине СП незаконно изъятое имущество, переданное на хранение, оказалось утраченным;

  • иные лица, которые не являются сторонами исполнительного производства. Несмотря на то что они не стороны, заявлять требования они могут, если у них есть заинтересованность.

2. наличие оснований, которые позволяют требовать возмещения. Как правило, все они должны выполняться одновременно.

3. соблюдение соответствующей процедуры подачи искового заявления о возмещении.

Дополнительно на возможность такого взыскания могут повлиять добросовестные и активные действия взыскателя. Заключаются они в следующем:

  • взыскатель должен содействовать в поиске имущества должника;

  • нужно подавать жалобы на должностное лицо, если оно надлежащим образом не исполняет свои обязанности;

  • взыскателю нужно направлять СП всю имеющуюся у него информацию о должнике

  • необходимо ходатайствовать и получать соответствующие выписки и отправлять запросы. Иными словами - быть активным участником процесса

Нужно внимательно контролировать работу должностного лица.

Данные меры укажут, что взыскатель принимал активное участие в процессе. Это немаловажный момент, и суды обращают на это внимание.

Что для этого делать / как и куда подавать

Такого рода требования разрешаются в судебном порядке. Подается исковое заявление в суд.

Для такого рода споров действующим законодательством не предусмотрен внесудебный порядок урегулирования спора. Кроме того, перед подачей иска не нужно соблюдать и досудебный порядок.

Также вам не следует отдельно оспаривать правомерность действий (бездействия) СП перед подачей иска о возмещении вреда. Данные обстоятельства суд будет оценивать при рассмотрении дела о возмещении. Но у вас есть право оспорить это отдельно, закон не запрещает.

Исковое заявление подается в суд общей юрисдикции или арбитраж в зависимости от ситуации.

Так, если ущерб требует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обращаться нужно в арбитражный суд. В случае с физическим лицом обращаться следует в общую юрисдикцию.

Также нужно учитывать, какой суд выдавал исполнительный документ. В частности, необходимо руководствоваться правилами, установленными ч. 2 и 3 ст. 128 закона об исполнительном производстве.

Если у вас есть такие проблемы (перспектива выхода в спор) или необходима консультация по данному вопросу - обращайтесь!

Буду рада помочь)

Благодарю за положительную оценку материала :-))

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    Дарю три билета на Клерк.Конференцию в декабре! Участвовать могут все

    Привет всем! Я — главный редактор «Клерка» пришла разбавить ваши рутинные будни и мысли об РСВ и 6-НДФЛ радостной новостью — хочу подарить три билета на Клерк.Конференцию в декабре. Заходим в пост, читаем, выполняем простое задание и становимся участниками розыгрыша билетов.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    20
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Воинский учет

    Воинский учет 2023: как организовать, чтобы избежать штрафов

    В России изменился порядок ведения воинского учета. Изменения вступили в силу 1 октября 2023 года — штрафы за нарушение порядка в воинском учете выросли в десятки раз. Рассказываем, как избежать штрафов и поэтапно организовать воинский учет в вашей организации.

    Воинский учет 2023: как организовать, чтобы избежать штрафов
    25

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?

    Все новое как обычно пугает, появление цифрового рубля не стало исключением. 15 августа был запущен пилотный проект использования цифрового рубля. Но вопросов и мифов вокруг цифрового рубля очень много.

    ⚡️Цифровой рубль: как изменится бизнес из-за него. И причем тут 115-ФЗ?
    104
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    ЕГРЮЛ

    Недостоверность юридического адреса. Причины, последствия и возможность устранения

    Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности юридического адреса в ЕГРЮЛ.

    15
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Общество

    Бизнесмены назвали школьные предметы, которые помогли им в бизнесе

    Детские мечты, взрослые результаты: 50% предпринимателей продолжают развивать бизнес-проекты, запущенные в школьные годы.

    26

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Воинский учет

    Как вести воинский учет 2023—2024

    С 1 октября 2023 года за нарушения в воинском учете организация может получить штраф до полумиллиона рублей. Чтобы этого избежать, нужно вести учет по определенным правилам. 

    Как вести воинский учет 2023—2024
    460
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    НДС

    Налогообложение аванса по НДС, при уступке долга по банковской гарантии

    Уплата банком-гарантом денежной суммы по банковской гарантии бенефициару не предусмотрена НК РФ в качестве основания для изменения условия о возврате авансовых платежей для предоставления налогоплательщику налогового вычета

    13

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Логотип LRurist
    LRurist
    Обзор судебной практики

    Когда и как можно взыскать убытки с приставов. Условия для взыскания

    В материале о том, в каких случаях и как можно взыскать убытки с приставов.

    Когда и как можно взыскать убытки с приставов. Условия для взыскания
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расчеты с работниками

    Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда

    Собрали для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства летом 2023 года.

    Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда
    2,5 тыс.
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Установление перечня услуг по погребению ветеранов, осуществляемых за счет государства

    Предлагается конкретизировать перечень бесплатных услуг по погребению ветеранов.

    26
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Правомерно ли налоговым органом была предоставлена субсидия?

    Правомерно ли налоговым органом была предоставлена субсидия, подлежит ли она возврату, если в расчётных данных нет ошибок, и получатель субсидии действовал добросовестно.

    31
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Самозанятые

    Как проверить самозанятого перед заключением договора

    Если говорить в общем, то проверять самозанятых надо не только перед заключением договора, но и перед тем, как перечислять им оплату.

    Как проверить самозанятого перед заключением договора
    109
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться

    Некоторые дерматологические проблемы встречаются почти у каждого. Что делать с прыщами на спине? И почему они появляются пользователям «Клерк» рассказывает дерматолог DocMed Елена Филатова.

    Что делать с прыщами на спине? Врач-дерматолог о том, отчего они бывают и как от них избавиться
    99

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоги, взносы, пошлины

    Акт сверки расчетов с налоговой инспекцией: как получить и «оспорить»

    Оценить наиболее полноценно состояние расчетов с бюджетом помогает сверка расчетов и получение по ее итогам акта сверки. Запросить акт можно как в бумажном, так и в электронном виде – у каждого способа свои особенности. Разрешить разногласия по акту также можно разными способами. Об этом читайте в статье

    Акт сверки расчетов с налоговой инспекцией: как получить и «оспорить»
    89
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Самозанятые

    Чем вообще отличается сервис самозанятого от работы по найму?

    Самозанятыми работниками в последнее время никого не удивишь. Давайте разберемся, чем отличается сервис самозанятого от работы по найму. И узнаем мнение Минфина.

    Чем вообще отличается сервис самозанятого от работы по найму?
    69
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Аренда

    Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель

    В договорах аренды часто нет положений об ответственности за безопасность при эксплуатации арендованного объекта. А когда случается инцидент или приходит инспектор с проверкой, непонятно, кто отвечает за нарушения и их последствия, платит штраф и возмещает убытки. Рассказываем, как правильно разграничить ответственность между арендатором и арендодателем.

    Кто отвечает за безопасность арендованного объекта: арендатор или арендодатель
    125
    Логотип Астрал
    Астрал
    ОФД

    Как заработать партнеру вместе с ОФД

    В современном бизнесе важно уметь находить новые способы монетизации и повышения прибыли. Один из таких способов — сотрудничество с оператором фискальных данных.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет

    ЛДПР предлагает выплачивать молодоженам вступившим в брак до 35 лет по 10 тыс. рублей. Авторы идеи отмечают, что это сподвигнет оформить отношения тех, кто тянет резину. Однако, правительству такая идея не понравилась.

    Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет
    7
    225
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарный знак

    5 главных ошибок, которые допускают заявители при регистрации товарного знака

    Разберемся, почему ведомство отказывает в выдаче свидетельства на бренд.

    5 главных ошибок, которые допускают заявители при регистрации товарного знака
    45
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Кадры

    Права и обязанности финансового директора в современной компании

    Финансовым директором сегодня могут называть и специалиста, который собирает отчётность и интерпретирует её, и управленца, который умеет организовывать бизнес-процессы, отстаивать свою точку зрения и помогать вести компанию к успеху. В этой статье рассказали, что на самом деле входит в обязанности финансового директора.

    Права и обязанности финансового директора в современной компании
    94
    Мнения