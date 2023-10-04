Когда и как можно взыскать убытки с приставов. Условия для взыскания

В материале о том, в каких случаях и как можно взыскать убытки с приставов.

Иногда, в том, что вы не получили свои деньги, виноваты именно приставы. Нередко они совершают что-либо несвоевременно или вовсе не исполняют свои обязанности. В таких случаях встает вопрос: только ли с должника можно взыскать потерянное? Оказывается, что ответить за ущерб могут и судебные приставы (СП).

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, партнер юридической компании GRCS, моя юридическая практика- более 18 лет, только за 20-22 годы сохранила бизнесу (выиграно в судах) более 1,2 млрд. рублей.

Когда можно предъявлять такие требования. Верховный Суд РФ определил такие основания. Но для того чтобы они работали, их выполнение должно быть одновременным ( пункт 82 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50):

постановление, действие (бездействие) СП является незаконным. Незаконность заключается в том, что есть прямое нарушение обязанностей пристава, которые установлены законом;

есть факт причинения вреда. Размер ущерба определяется в зависимости от обстоятельств. Например, он может быть в размере стоимости утраченного приставом имущества. Документами, подтверждающими размер, могут быть отчет оценщика, акт об оценке имущества и так далее;

между действиями (бездействием) СП и нанесением вреда должна быть установлена причинно-следственная связь. Как правило, это означает, что неправомерные действия (бездействие) стали причиной ущерба. То есть убытки не возникли бы, если бы не данные обстоятельства;

есть наличие вины со стороны ФССП. При этом потенциальный виновник должен самостоятельно доказывать отсутствие вины. Это правило следует из пункта 2 ст. 1064 ГК.

Кроме убытков также можно взыскивать моральный ущерб, если он возник в результате неправомерности. Однако если моральный вред возник в результате правомерного исполнения лицом своих обязанностей, ущерб не будет подлежать компенсации (подпункты 13, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33).

Условия для взыскания убытков

1. вы должны быть субъектом, который имеет право заявлять подобные требования. В частности, это может быть любое лицо, которому приставы нанесли вред, а именно:

взыскатель по исполнительному производству. Чаще всего это случай, когда кредитор не смог взыскать причитающиеся ему долги с должника по вине СП;

должник по исполнительному производству. Нередко такое происходит, когда по вине СП незаконно изъятое имущество, переданное на хранение, оказалось утраченным;

иные лица, которые не являются сторонами исполнительного производства. Несмотря на то что они не стороны, заявлять требования они могут, если у них есть заинтересованность.

2. наличие оснований, которые позволяют требовать возмещения. Как правило, все они должны выполняться одновременно.

3. соблюдение соответствующей процедуры подачи искового заявления о возмещении.

Дополнительно на возможность такого взыскания могут повлиять добросовестные и активные действия взыскателя. Заключаются они в следующем:

взыскатель должен содействовать в поиске имущества должника;

нужно подавать жалобы на должностное лицо, если оно надлежащим образом не исполняет свои обязанности;

взыскателю нужно направлять СП всю имеющуюся у него информацию о должнике

необходимо ходатайствовать и получать соответствующие выписки и отправлять запросы. Иными словами - быть активным участником процесса

Нужно внимательно контролировать работу должностного лица. Данные меры укажут, что взыскатель принимал активное участие в процессе. Это немаловажный момент, и суды обращают на это внимание.

Что для этого делать / как и куда подавать

Такого рода требования разрешаются в судебном порядке. Подается исковое заявление в суд.

Для такого рода споров действующим законодательством не предусмотрен внесудебный порядок урегулирования спора. Кроме того, перед подачей иска не нужно соблюдать и досудебный порядок.

Также вам не следует отдельно оспаривать правомерность действий (бездействия) СП перед подачей иска о возмещении вреда. Данные обстоятельства суд будет оценивать при рассмотрении дела о возмещении. Но у вас есть право оспорить это отдельно, закон не запрещает.

Исковое заявление подается в суд общей юрисдикции или арбитраж в зависимости от ситуации.

Так, если ущерб требует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обращаться нужно в арбитражный суд. В случае с физическим лицом обращаться следует в общую юрисдикцию.

Также нужно учитывать, какой суд выдавал исполнительный документ. В частности, необходимо руководствоваться правилами, установленными ч. 2 и 3 ст. 128 закона об исполнительном производстве.

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