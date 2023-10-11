Не спрятаться не скрыться: для злостных алиментщиков создадут реестр

В реестр включат злостных алиментщиков, то есть тех, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности или объявлен в розыск. Причем данные о таких лицах станут открытыми.
Кроме того, будет отслеживаться информация о трудоустройстве уклонистов.
В реестр планируют включить такие сведения:
личные данные — Ф.И.О. и место рождения должника;
реквизиты исполнительного документа;
дату и номер исполнительного производства;
размер непогашенного долга;
место и наименование подразделения ФССП, где возбуждено (ведется) исполнительное производство;
реквизиты документа о привлечении должника к ответственности;
данные о розыске алиментщика.
О попадании в реестр должника известят в течение суток. Запись из реестра удалят только после исполнения обязательств.
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