Не спрятаться не скрыться: для злостных алиментщиков создадут реестр

Законодатель выступил с инициативой формирования реестра должников по алиментам. С этой целью подготовлены поправки к Закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Законопроект уже поступил в Госдуму.

В реестр включат злостных алиментщиков, то есть тех, кто уже привлечен к административной или уголовной ответственности или объявлен в розыск. Причем данные о таких лицах станут открытыми.

Кроме того, будет отслеживаться информация о трудоустройстве уклонистов.

В реестр планируют включить такие сведения:

личные данные — Ф.И.О. и место рождения должника;

реквизиты исполнительного документа;

дату и номер исполнительного производства;

размер непогашенного долга;

место и наименование подразделения ФССП, где возбуждено (ведется) исполнительное производство;

реквизиты документа о привлечении должника к ответственности;

данные о розыске алиментщика.

О попадании в реестр должника известят в течение суток. Запись из реестра удалят только после исполнения обязательств.