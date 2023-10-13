Изменения в кодах ОКВЭД

Обещанного 3 года ждут. Помните, 2 года назад руководитель ФНС обещал разобраться с «чехардой в ОКВЭД»?

В конце сентября в первом чтении был принят законопроект, которым предлагается уточнить порядок ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации для хозяйствующих субъектов.

Кроме того, законопроектом предлагается определить единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее соответственно — ЕГРЮЛ, ЕГРИП) в качестве единственных источников данных о кодах ОКВЭД хозяйствующих субъектов.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части дополнения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данными о доле видов экономической деятельности, исходя из сведений о фактически осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности.

Налогоплательщики будут обязаны сообщать в ФНС об изменении вида деятельности и об изменении более чем на 20% процентной доли хотя бы по одному из указанных кодов ОКВЭД.

Определения указанных видов экономической деятельности предлагается утвердить отдельным актом Правительства. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.