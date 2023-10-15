Какие обстоятельства можно не доказывать в суде. Как это работает

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Итак, закон выделяет ряд случаев, когда участники дела освобождаются от обязанности по доказыванию каких-либо обстоятельств:
Если арбитражный суд признает какое-либо обстоятельство общеизвестным, то в таком случае они не нуждаются в доказывании. Например, суды неоднократно признавали, что эпидемия COVID являлась общеизвестным обстоятельством, факт наступления которого доказывать не требовалось.
Если какие-то обстоятельства были установлены судом в решении по гражданскому или в приговоре по уголовному делу, то стороны спора вправе ссылаться на эти обстоятельства как на доказанные.
Если нотариус подтвердил некие обстоятельства при совершении нотариального действия, то соответствующие обстоятельства не требуют доказывания.
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