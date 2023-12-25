Самовольная перепланировка. Может ли управляющая организация требовать предоставить доступ в квартиру

В материале речь о квартире с переустройством, однако это не изменяет и иные случаи требования такого доступа.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны со «стройкой».

Защищаю в судах интересы как строителей, так и потребителей перед подрядчиками (н-р: плохо / некачественно сделанному ремонту в квартире, требовании о выплате убытков / штрафов и т.д.)/

И часто встречаются ситуации перепланировок в жилых помещениях. Всегда предупреждаю, что такие мероприятия без согласования несут множество рисков (о них ниже). А прежде хочу рассказать об одном судебном деле, дошедшем до Верховного Суда РФ.

Собственник квартиры с неузаконенным переустройством обязан предоставить доступ представителям управляющей компании для проверки помещения, указано Верховным судом РФ в обзоре судебной практики по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме.

Как указано в обзоре, управляющая компания (УК) обратилась в суд с иском к владельцу квартиры, требуя предоставить доступ в помещение с переустройством и перепланировкой. Истец пояснил, что планировался осмотр технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования для надлежащего обслуживания инженерных систем многоквартирного дома. Ответчик предоставил только частичный доступ в квартиру, не пустив представителей УК в кухню и комнату. Документы о согласовании ремонтных работ показать также отказался.

Суд первой инстанции требования удовлетворил, указав, что управляющая организация имеет право на осмотр внутриквартирного оборудования для предотвращения аварийных ситуаций.

Апелляционная инстанция отменила решение и отказала в иске. Судебная коллегия исходила из того, что основания для предоставления доступа в кухню и комнату отсутствуют, поскольку в этих помещениях нет технического и санитарного внутриквартирного оборудования, а в доме не было аварийной ситуации. Доказательств наличия жалоб от соседей на переустройство квартиры истец не предоставил, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии нарушения чьих-либо прав со стороны ее собственника.

Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции, Решение суда первой инстанции оставил, указав следующее:

право требовать допуск в занимаемое потребителем помещение у представителей управляющей организации не мзависимо от наличия/ отсуттсвия жалоб со строны соседей/ других потребителей; такое право безусловно в том числе для профилактики и предупреждения аварийных ситуаций; Управляющая организация имеет право требовать допуск в квартиру, НО не чаще одного раза в три месяца, в заранее согласованное с собственником время.

Риски наличия / производства неузаконенной перепланировки

Штраф — это наименьшее из зол, если о самовольной перепланировке станет известно надзорным органам. Например, по жалобе любопытной соседки, сантехника из ЖЭК или работников Управляющей компании.

Штраф за незаконную перепланировку в рамках ч. 2 ст. 7.21 КоАП.

2 000 - 2 500 рублей — для граждан;

4 000 - 5 000 рублей — должностных лиц;

40 000 - 50 000 рублей — для организаций и ИП без юр лица.

И это в том случае, если от неузаконенной перепланировки не нанесён ущерб.

Бывает, что купили квартиру, а через неделю из-за строительных нарушений в ванной прорвало стояк и затопило соседей. Возмещать ущерб придётся из собственного кармана.

Даже если жильё застраховано — это не считается страховым случаем.

Предписание узаконить перепланировку

Наравне со штрафом, могут обязать узаконить перепланировку. То есть сообщить о ней в жилинспекцию или отдел архитектуры.

Например, если изменения в квартире не угрожают целостности здания, не «нагружают» несущие стены и не создают неудобств соседям. Собственнику придётся заказывать техническое заключение и обмеры, а затем сдавать документы в МФЦ и приглашать межведомственную комиссию.

Да, в деньгах это не дёшево, но зато перепланировка приобретает законный вид. В будущем квартиру можно будет продать без всяких проблем.

Устранение нарушений

Предписание выносят жилищные инспекторы, которые установят факт нарушения и невозможности узаконить переделки.

Риск остаться без жилья

Да, суд имеет право принять решение о продаже жилья с неузаконенной перепланировкой «с молотка».

Для этого должны состояться следующее:

Предписание жилищной инспекции об устранении нарушений в установленные сроки.

Неисполнение собственником обязательных распоряжений.

Предписание суда с тем же требованием и новыми сроками – по иску жилищной инспекции.

Игнорирование решения суда.

Иные нарушения владельца квартиры, риск обрушения здания, порчи имущества МКД, угроза жизни и здоровью живущих в доме людей.

Удачи вам и безопасности! Однако, если есть проблемы-обращайтесь! Буду рада помочь!