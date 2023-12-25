Самовольная перепланировка. Может ли управляющая организация требовать предоставить доступ в квартиру

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, в последние годы моей судебной практики связаны со «стройкой».
Защищаю в судах интересы как строителей, так и потребителей перед подрядчиками (н-р: плохо / некачественно сделанному ремонту в квартире, требовании о выплате убытков / штрафов и т.д.)/
И часто встречаются ситуации перепланировок в жилых помещениях. Всегда предупреждаю, что такие мероприятия без согласования несут множество рисков (о них ниже). А прежде хочу рассказать об одном судебном деле, дошедшем до Верховного Суда РФ.
Собственник квартиры с неузаконенным переустройством обязан предоставить доступ представителям управляющей компании для проверки помещения, указано Верховным судом РФ в обзоре судебной практики по спорам, связанным с реконструкцией, переустройством и перепланировкой помещений в многоквартирном доме.
Как указано в обзоре, управляющая компания (УК) обратилась в суд с иском к владельцу квартиры, требуя предоставить доступ в помещение с переустройством и перепланировкой. Истец пояснил, что планировался осмотр технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования для надлежащего обслуживания инженерных систем многоквартирного дома. Ответчик предоставил только частичный доступ в квартиру, не пустив представителей УК в кухню и комнату. Документы о согласовании ремонтных работ показать также отказался.
Суд первой инстанции требования удовлетворил, указав, что управляющая организация имеет право на осмотр внутриквартирного оборудования для предотвращения аварийных ситуаций.
Апелляционная инстанция отменила решение и отказала в иске. Судебная коллегия исходила из того, что основания для предоставления доступа в кухню и комнату отсутствуют, поскольку в этих помещениях нет технического и санитарного внутриквартирного оборудования, а в доме не было аварийной ситуации. Доказательств наличия жалоб от соседей на переустройство квартиры истец не предоставил, что, по мнению суда, свидетельствует об отсутствии нарушения чьих-либо прав со стороны ее собственника.
Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции, Решение суда первой инстанции оставил, указав следующее:
право требовать допуск в занимаемое потребителем помещение у представителей управляющей организации не мзависимо от наличия/ отсуттсвия жалоб со строны соседей/ других потребителей;
такое право безусловно в том числе для профилактики и предупреждения аварийных ситуаций;
Управляющая организация имеет право требовать допуск в квартиру, НО не чаще одного раза в три месяца, в заранее согласованное с собственником время.
Риски наличия / производства неузаконенной перепланировки
Штраф — это наименьшее из зол, если о самовольной перепланировке станет известно надзорным органам. Например, по жалобе любопытной соседки, сантехника из ЖЭК или работников Управляющей компании.
Штраф за незаконную перепланировку в рамках ч. 2 ст. 7.21 КоАП.
2 000 - 2 500 рублей — для граждан;
4 000 - 5 000 рублей — должностных лиц;
40 000 - 50 000 рублей — для организаций и ИП без юр лица.
И это в том случае, если от неузаконенной перепланировки не нанесён ущерб.
Бывает, что купили квартиру, а через неделю из-за строительных нарушений в ванной прорвало стояк и затопило соседей. Возмещать ущерб придётся из собственного кармана.
Даже если жильё застраховано — это не считается страховым случаем.
Предписание узаконить перепланировку
Наравне со штрафом, могут обязать узаконить перепланировку. То есть сообщить о ней в жилинспекцию или отдел архитектуры.
Например, если изменения в квартире не угрожают целостности здания, не «нагружают» несущие стены и не создают неудобств соседям. Собственнику придётся заказывать техническое заключение и обмеры, а затем сдавать документы в МФЦ и приглашать межведомственную комиссию.
Да, в деньгах это не дёшево, но зато перепланировка приобретает законный вид. В будущем квартиру можно будет продать без всяких проблем.
Устранение нарушений
Предписание выносят жилищные инспекторы, которые установят факт нарушения и невозможности узаконить переделки.
Риск остаться без жилья
Да, суд имеет право принять решение о продаже жилья с неузаконенной перепланировкой «с молотка».
Для этого должны состояться следующее:
Предписание жилищной инспекции об устранении нарушений в установленные сроки.
Неисполнение собственником обязательных распоряжений.
Предписание суда с тем же требованием и новыми сроками – по иску жилищной инспекции.
Игнорирование решения суда.
Иные нарушения владельца квартиры, риск обрушения здания, порчи имущества МКД, угроза жизни и здоровью живущих в доме людей.
Удачи вам и безопасности! Однако, если есть проблемы-обращайтесь! Буду рада помочь!
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