Изменится порядок погашения платежей по потребительским кредитам

Подписан закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика.

Владимир Путин подписал закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как было раньше.

Если сумма произведенного платежа по потребительскому кредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга.

Как будет сейчас (с 1 июля 2024 года):

в первую очередь будет погашаться задолженность по процентам,

во вторую — задолженность по основному долгу,

в третью — проценты за текущий период платежей,

в четвертую — сумма основного долга, в пятую и шестую — неустойка и иные платежи.

Очередность погашения долга, как уточняется в документе, не может быть изменена сторонами договора потребительского кредита.