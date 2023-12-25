Изменится порядок погашения платежей по потребительским кредитам

Владимир Путин подписал закон, меняющий очередность погашения платежей по кредиту при недостаточности средств у заемщика. Документ опубликован на портале правовой информации.
Как было раньше.
Если сумма произведенного платежа по потребительскому кредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик сначала погашает штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга.
Как будет сейчас (с 1 июля 2024 года):
в первую очередь будет погашаться задолженность по процентам,
во вторую — задолженность по основному долгу,
в третью — проценты за текущий период платежей,
в четвертую — сумма основного долга, в пятую и шестую — неустойка и иные платежи.
Очередность погашения долга, как уточняется в документе, не может быть изменена сторонами договора потребительского кредита.
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