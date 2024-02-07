ЦБ РФ обновит правила ОСАГО. Что изменится?

Предполагается, что правила начнут действовать с 1 октября 2024 года. В обновленных правилах ОСАГО прописана процедура взаимодействия страховщиков и страхователей в случае заключения электронного договора ОСАГО.

Здравствуй, мой Читатель!

Меня зовут Людмила, я практикующий юрист с многолетней практикой и большим положительным судебных опытом. Защищаю интересы юридических и физических лиц в судах.

Банк России опубликовал проект обновленных правил страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые учитывают использование сервиса «Европротокол онлайн». Предполагается, что правила начнут действовать с 1 октября 2024 года. В новых правилах ОСАГО прописана процедура взаимодействия страховщиков и страхователей в случае заключения электронного договора ОСАГО.

Что меняется?

Электронное извещение. Теперь можно оформить извещение о ДТП (электронного извещения в рамках сервиса «Европротокол онлайн») без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков; из формы страхового полиса будет исключена подпись страхователя; форма извещения о ДТП дополняется местом для QR-кода (можно загрузить на смартфон мобильного приложения «Госуслуги Авто». Сервис доступен для автовладельцев с августа 2023 года.).

Как будет и что для этого нужно?

Для оформления европротокола в электронном виде оба участника ДТП должны:

иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах»; приложение «Госуслуги Авто» должно быть установлено хотя бы у одного из водителей. Второй водитель без приложения может только подтвердить верность данных по специально сгенерированной ссылке.

Кроме того, обновленные правила учитывают использование автоматизированной информационной системы (АИС) «Страхование», чьим оператором является АО «Национальная страховая информационная система», дочерняя компания ЦБ.

С 1 апреля 2024 года российские страховые компании будут обязаны передавать в АИС сведения по договорам ОСАГО, КАСКО и ДСАГО.

Будьте внимательны и аккуратны за рулем!

НО предупрежден — значить вооружен!))