Заключаем договор поставки. Как правильно составить спецификацию к договору поставки

В материале немного о том, как правильно составить спецификацию к договору на примере договора поставки, на что обратить внимание.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Очень большую часть моей практики составляют споры из договоров подряда и поставки. И часто от качества договора зависит результат рассмотрения дела в суде, поскольку контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Такой способ хорош, но при условии, если конкретные условия прописывают в отдельном документе- спецификации.

Спецификация — это документ, в котором перечислены и подробно описаны поставляемые товары (наименование, количество, сорт, марки, место и сроки поставки и т.д.).

Обязательна ли спецификация к договору поставки? Конечно, нет!

Однако, спецификацию нужно составлять, если:

это прямо предусмотрено договором;

в договоре не полностью согласованы (не конкретизированы) условия поставки или выполнения работы. Н-р, указан вид товара — деревянная офисная мебель, но не определили категорию (столы, тумбы, шкафы и так далее) и модель. И тогда спецификация необходима, чтобы согласовать предмет договора в противном случае договор поставки может быть признан незаключенным (п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465, п. 5 ст. 454, п. 1 ст. 432 ГК);

в контракте не определен или не полностью определен ассортимент товара. Например, стороны заключили договор на поставку одежды, согласовали вид, модель, цвет и общее количество (пальто женское, модель, цвет, количество). Но .. нет размеров и их количества и т.д. Риски: если в таком случае не составить спецификацию или другой подобный документ, условие об ассортименте окажется несогласованным. Как следствие, покупатель не сможет требовать передачи товара в ассортименте или отказаться от принятия и оплаты товара, ссылаясь на то, что он не соответствует ожидаемому ассортименту (п. 1 ст. 467, п. 1 ст. 468 ГК).

контрагенты заключили рамочный договор и нужно согласовать условия конкретной поставки (п. 1 ст. 429.1 ГК). Например, заключен рамочный договор поставки сувенирной продукции. Покупатель выбирает из каталога поставщика необходимые ему товары в нужном количестве, и стороны согласуют поставку этого товара путем подписания спецификации. Без согласования условий о предметном наименовании и количестве товара конкретная сделка не будет считаться заключенной, права и обязанности по ней не возникнут (п. 1 ст. 432, п. 2 ст. 307 ГК).

Как составить спецификацию к договору поставки

В спецификации прописывают существенные условия договора поставки, поэтому необходимо соблюсти простую письменную форму(п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 161 ГК). Спецификация составляется в виде одного документа, подписанного сторонами, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Составить документ можно в произвольной форме. К нему нет обязательных требований. Но если стороны утвердили форму спецификации как приложение к контракту, нужно использовать ее (ст. 309 ГК).

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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