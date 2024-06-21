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Людмила Решетникова
ГК РФ

С какого момента отсчитывать гарантийный срок при поставке товара

Немного поговорим о течении гарантийного срока по договору поставки.
С какого момента отсчитывать гарантийный срок при поставке товара

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

Очень большую часть моей практики составляют споры из договоров подряда и поставки. И часто от качества подготовки (прим. примененных формулировок условий) договора зависит результат рассмотрения дела в суде.

Немного о течении гарантийного срока по договору поставки.

Гарантийный срок предоставляемый в договоре — это время, в течение которого поставщик обязуется устранить любые дефекты товара или предоставить замену изделия, если такие возникнут. Обычно гарантийный срок указывается в договоре и может варьироваться в зависимости от типа товара или услуги. Важно уделить этому разделу особое внимание при заключении договора.

По общему правилу гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара покупателю (п. 1 ст. 471 ГК РФ). Передача товара производится путем его вручения, при этом товар считается переданным с момента его фактического поступления во владение покупателя (абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ).

При поставке он может быть передан двумя способами:

  • путем доставки поставщиком покупателю

    либо

  • получения покупателем в месте нахождения поставщика (ст. 510 ГК РФ). При этом в обоих случаях момент передачи товара и, как следствие, начала исчисления гарантийного срока согласно ст. 224 ГК РФ будет определяться моментом его фактического поступления во владение покупателя.

Иногда суды исчисляют течение гарантийного срока с момента подписания товарной накладной либо акта о передаче товара.

Стороны в договоре могут предусмотреть иной момент времени, с которого начинается течение такого срока. Положения п. 1 ст. 471 ГК РФ это позволяют.

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