Квартиру в ипотеке разрешат продавать, чтобы вернуть долг

Должники по ипотеке с 11 сентября 2024 смогут законно продать заложенное имущество и погасить долг по кредиту до того, как имущество взыщут. В статье о нововведениях по погашению долга путем продажи заложенного имущества.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

К сожалению, веяния времени — снижение доходов населения и прибыли бизнеса, что, соответственно приводит к невозможности погасить свои обязательства и, часто приводит к банкротству.

В этой связи, есть (планируется к введению) законный механизм погашения долга по обязательствам из ипотечных кредитов.

Должники по ипотеке с 11.09.2024 смогут законно продать заложенное имущество и погасить долг по кредиту до того, как имущество взыщут.

Правила продажи установлены новой статьей 37.1 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ для случаев, если ипотека не связана с предпринимательской деятельностью должника.

Порядок действий

послать держателю залога заявление о ее продаже. Дождаться получения ответа (в течение 10 рабочих дней). Возможны варианты: уведомление об отказе или о согласии на реализацию.

Причины отказа поименованы в перечне (п. 6 ст. 37.1 закона № 102-ФЗ). Перечень закрыт.

В каких случаях может поступить отказ

залогодержатель уже подал иск о взыскании объекта;

нотариус сделал исполнительную надпись на закладной либо на договоре об ипотеке;

залогодатель находится в процессе внесудебного банкротства;

стороны ипотеки участвуют в деле о признании их банкротами;

объект заложен в пользу нескольких лиц;

он участвует в предыдущей и последующей ипотеке;

должник подал заявление повторно после того, как первое заявление удовлетворено, но он отказался от намерения о продаже или не успел продать объект вовремя.

В случае согласия на продажу держатель залога в уведомлении укажет:

величину требований по кредиту на день завершения периода продажи объекта;

минимальную стоимость продажи, равную величине требований по кредиту;

порядок расчетов и реквизиты для зачисления вырученных средств;

дни начала и истечения периода продажи.

Обратите внимание! На продажу недвижимости и погашение долгов и регистрацию перехода прав собственности отводят 4 месяца со дня получения заявки держателем залога. Срок можно будет продлить по соглашению с держателем залога, но! он рассчитает новую минимальную цену продажи.

После получения заявления держателем залога взыскивать объект запрещено, если дано согласие на реализацию и она прошла вовремя. Возможность взыскания существует и в случае если должник заявил об отказе от реализации.

Залогодержатель вправе помочь с продажей ипотечного объекта, но не может покрыть возникшие из-за этого затраты за счет минимальной цены реализации. А превышение цены продажи над минимальной ценой причитается залогодателю – за вычетом возмещаемых расходов контрагента, указанных в ст. 4 закона № 102-ФЗ.

Не пытайтесь продать недвижимость без получения согласия кредитора!

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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