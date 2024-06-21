Квартиру в ипотеке разрешат продавать, чтобы вернуть долг

Здравствуйте! Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.
К сожалению, веяния времени — снижение доходов населения и прибыли бизнеса, что, соответственно приводит к невозможности погасить свои обязательства и, часто приводит к банкротству.
В этой связи, есть (планируется к введению) законный механизм погашения долга по обязательствам из ипотечных кредитов.
Должники по ипотеке с 11.09.2024 смогут законно продать заложенное имущество и погасить долг по кредиту до того, как имущество взыщут.
Правила продажи установлены новой статьей 37.1 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ для случаев, если ипотека не связана с предпринимательской деятельностью должника.
Порядок действий
послать держателю залога заявление о ее продаже.
Дождаться получения ответа (в течение 10 рабочих дней). Возможны варианты: уведомление об отказе или о согласии на реализацию.
Причины отказа поименованы в перечне (п. 6 ст. 37.1 закона № 102-ФЗ). Перечень закрыт.
В каких случаях может поступить отказ
залогодержатель уже подал иск о взыскании объекта;
нотариус сделал исполнительную надпись на закладной либо на договоре об ипотеке;
залогодатель находится в процессе внесудебного банкротства;
стороны ипотеки участвуют в деле о признании их банкротами;
объект заложен в пользу нескольких лиц;
он участвует в предыдущей и последующей ипотеке;
должник подал заявление повторно после того, как первое заявление удовлетворено, но он отказался от намерения о продаже или не успел продать объект вовремя.
В случае согласия на продажу держатель залога в уведомлении укажет:
величину требований по кредиту на день завершения периода продажи объекта;
минимальную стоимость продажи, равную величине требований по кредиту;
порядок расчетов и реквизиты для зачисления вырученных средств;
дни начала и истечения периода продажи.
Обратите внимание! На продажу недвижимости и погашение долгов и регистрацию перехода прав собственности отводят 4 месяца со дня получения заявки держателем залога. Срок можно будет продлить по соглашению с держателем залога, но! он рассчитает новую минимальную цену продажи.
После получения заявления держателем залога взыскивать объект запрещено, если дано согласие на реализацию и она прошла вовремя. Возможность взыскания существует и в случае если должник заявил об отказе от реализации.
Залогодержатель вправе помочь с продажей ипотечного объекта, но не может покрыть возникшие из-за этого затраты за счет минимальной цены реализации. А превышение цены продажи над минимальной ценой причитается залогодателю – за вычетом возмещаемых расходов контрагента, указанных в ст. 4 закона № 102-ФЗ.
Не пытайтесь продать недвижимость без получения согласия кредитора!
Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!
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