Контрагент нарушает обязательства. Что делать?!

Конечно, обращаться в суд! Одним из вариантом- иск о понуждении к исполнению обязанности в натуре. Однако, в этом случае кредитор рискует получить дополнительную головную боль… Рассказываю.

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила, последние годы моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах. Основная часть судебных исков — неисполнение обязательств. Как же сформировать свое требование (исковое) к контрагенту, чтобы получить максимальное удовлетворение.

Должники нарушают, кредиторы понуждают

При нарушении обязательств контрагентом кредитор может расторгнуть договор. Но найти замену бывает непросто. Тогда кредиторы обращаются к другому способу защиты своих прав — присуждению к исполнению обязанности в натуре (абз. 8 ст. 12 ГК РФ). Это значит, что по требованию кредитора суд обяжет должника исполнить договор (например, поставить оборудование).

На практике же кредиторы часто сталкиваются с препятствиями, устранить которые получается не всегда.

Например:

💢Препятствие первое: сначала плати, потом требуй

Основанием для отказа в понуждении должника к исполнению обязанности в натуре является неисполнение кредитором встречного обязательства по оплате (ст. 328 ГК РФ). Исключение — случай, когда право требовать исполнения в натуре без внесения предоплаты предусмотрено в законе или договоре (п. 4 ст. 328 ГК РФ, п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54).

Следовательно, прежде придется оплатить, а потом требовать исполнения. Перечислить средства придется до подачи иска, даже если стороны предусмотрели постоплату.

Пример из практики. Заказчик обратился в суд с требованиями обязать контрагента поставить товар и взыскать с него неустойку за просрочку поставки. Товар он не оплатил, так как договор предусматривал расчет после подписания акта приема-передачи.

Суд указал, что заказчик не может понудить поставщика исполнить обязанность в натуре, поскольку товар не оплачен (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21 декабря 2023 г. № Ф10-5407/2023 по делу № А68-6524/2022, п. 58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54).

💢Второе: никто бы не смог исполнить обязательство

Препятствием для удовлетворения требования об исполнении в натуре иногда становится объективная невозможность это сделать. Например, орган госвласти принял акт, которому такое исполнение противоречит. Либо вещь, которую должник должен передать кредитору, не сохранилась (п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7).

В общем, речь идет об обязательствах, которые никто выполнить не сможет. Перечень их в законе не закреплен. Поэтому суд решит, является ли обязательство объективно неисполнимым в натуре или нет.

И в этом случае, придется доказывать, что должник или иное лицо способны исполнить обязательство.

💢Третье: должник не может исполнить обязательство

Суд вправе принять во внимание субъективную невозможность исполнить обязанность в натуре. Это когда требование кредитора не сможет выполнить не вообще любое лицо, а именно должник.

Предположим, в деле о банкротстве юрлица у бывшего руководителя истребуют документы компании. Но если суд обяжет его передать бумаги, которых у руководителя нет, это приведет к неисполнимости судебного решения (Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2019 г. № 306-ЭС19-2986).

💢Четвертое: имущество нельзя идентифицировать

Порой в договоре перечисляют только общие признаки имущества, которое должен передать должник. Из-за этого его нельзя идентифицировать. Требуется доказывать, что технические характеристики или свойства имущества известны должнику, либо суд может прийти к выводу об объективной невозможности исполнить обязанность в натуре.

Чтобы предотвратить такой исход, необходимо заблаговременно включить в договор условия, позволяющие точно определить имущество.

однако, преодолеть все препятствия — не значит добиться исполнения обязательства

При удовлетворении требований кредитора суд устанавливает срок, в течение которого ответчик должен их выполнить. Иначе должник сможет ссылаться на сложности, вновь и вновь откладывая исполнение.

Вывод: требования о возмещении убытков могут являться гораздо более успешной альтернативой упомянутых выше исков.

Буду рада помочь в решении ваших юридических вопросов!) Обращайтесь!

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